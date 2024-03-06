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США вынудили Индию сократить закупки российской нефти, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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США вынудили Индию сократить закупки российской нефти, пишут СМИ
США вынудили Индию сократить закупки российской нефти, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
США вынудили Индию сократить закупки российской нефти, пишут СМИ
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии настороженно относятся к заключению долгосрочных контрактов на поставку российской нефти из-за ужесточения... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:47+0300
2024-03-06T18:04+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии настороженно относятся к заключению долгосрочных контрактов на поставку российской нефти из-за ужесточения американских санкций, сообщает Bloomberg.В издании отметили, что крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp., вероятно, сократит объемы нефти, получаемые по так называемым долгосрочным контрактам.В то же время, Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. решили не брать на себя твердые обязательства по приему контрактной нефти в следующем финансовом году, рассказали агентству шесть осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными, так как информация не предназначена для распространения, отмечается в публикации.Индийские компании становятся осторожными из-за включенного в контракты пункта о компенсации за перебои в поставках. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы начинают приобретать нефть у других производителей, таких как Саудовская Аравия, а также рассматривают возможность заключения контрактов с поставщиками из Ближнего Востока и Западной Африки, хотя такие сделки могут оказаться дороже российской нефти. Несмотря на это, значительная часть потребностей Индии в нефти все еще может быть удовлетворена за счет разовых закупок и спотовых сделок, заключили в издании.
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индия, российская нефть, новости, россия
ИНДИЯ, российская нефть, Новости, Энергетика, РОССИЯ
17:47 06.03.2024 (обновлено: 18:04 06.03.2024)
 
США вынудили Индию сократить закупки российской нефти, пишут СМИ

Bloomberg: санкции США вынуждают Индию пересмотреть объемы закупок нефти у России

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии настороженно относятся к заключению долгосрочных контрактов на поставку российской нефти из-за ужесточения американских санкций, сообщает Bloomberg.
В издании отметили, что крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp., вероятно, сократит объемы нефти, получаемые по так называемым долгосрочным контрактам.
В то же время, Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. решили не брать на себя твердые обязательства по приему контрактной нефти в следующем финансовом году, рассказали агентству шесть осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными, так как информация не предназначена для распространения, отмечается в публикации.
*Торгуйтесь и обрящете - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Гигантский дисбаланс: что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть
Вчера, 03:03
Индийские компании становятся осторожными из-за включенного в контракты пункта о компенсации за перебои в поставках. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы начинают приобретать нефть у других производителей, таких как Саудовская Аравия, а также рассматривают возможность заключения контрактов с поставщиками из Ближнего Востока и Западной Африки, хотя такие сделки могут оказаться дороже российской нефти.
Несмотря на это, значительная часть потребностей Индии в нефти все еще может быть удовлетворена за счет разовых закупок и спотовых сделок, заключили в издании.
 
ЭнергетикаИНДИЯроссийская нефтьНовостиРОССИЯ
 
 
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