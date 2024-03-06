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Польский генерал раскритиковал призывы послать войска на Украину

Польский генерал раскритиковал призывы послать войска на Украину - 06.03.2024, ПРАЙМ

Польский генерал раскритиковал призывы послать войска на Украину

У Польши нет возможности послать войска на Украину, заявил бывший замначальника генштаба польских ВС Леон Коморницкий в интервью изданию DoRzeczy, комментируя... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:46+0300

2024-03-06T12:46+0300

2024-03-06T12:46+0300

спецоперация на украине

польша

украина

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. У Польши нет возможности послать войска на Украину, заявил бывший замначальника генштаба польских ВС Леон Коморницкий в интервью изданию DoRzeczy, комментируя слова президента Франции Эммануэла Макрона о том, что такой сценарий не исключен, и ряд высказываний в его поддержку."Это что-то очень безответственное. Не только эти заявления незрелы, но и те, кто говорит такие слова, крайне незрелы", — подчеркнул генерал.По его словам, Польша не может на это пойти. "Прежде всего, у нас нет конкретных возможностей", — сказал Коморницкий."Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не в состоянии. Их лишили тех боевых способностей, которые у них были. Один из генералов говорит, что туда надо отправить сухопутные войска. Вопрос в том, где эти сухопутные войска?" — задался он вопросом.Коморницкий добавил, что в этом случае войска войдут на Украину и увязнут там."Русские прекрасно знают, что у нас нет этих возможностей, и если бы мы собрали какой-то потенциал и отправили его туда, мы бы полностью его утратили. Наша армия зайдет туда и застрянет, — сказал военный.Генерал высказался против того, чтобы страны региона предоставляли личный состав для конфликта."Мы, Центральная Европа, должны быть пушечным мясом?" — сказал он, добавив, что помощь Украине должна заключаться в том, чтобы создать серьезную военную промышленность в Европе, а не пытаться выдумать, как маневрировать солдатами и гражданами восточноевропейских стран."Я неоднократно обращался и призываю еще раз к сдержанности и ответственности за свои слова", - подчеркнул Коморницкий.Ранее Макрон заявил, что лидеры западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не достигли консенсуса.

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