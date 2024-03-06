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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:51+0300
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2024-03-06T10:51+0300
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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - ПРАЙМ. Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным "Топаз"."Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели", - отметил он.Военнослужащий также отмтеил, что вопреки работе РЭБ украинской стороны, цель удалось поразить. что видно на кадрах объективного контроля.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что применение ВСУ системы Starlink не дало украинской армии ощутимых преимуществ, так как российским военным есть, чем противостоять врагу.
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РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Командир: российский дрон-камикадзе уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
ГЕНИЧЕСК, 6 мар - ПРАЙМ. Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным "Топаз".
"Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели", - отметил он.
В Кремле прокомментировали "использование" Россией систем Starlink
Военнослужащий также отмтеил, что вопреки работе РЭБ украинской стороны, цель удалось поразить. что видно на кадрах объективного контроля.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что применение ВСУ системы Starlink не дало украинской армии ощутимых преимуществ, так как российским военным есть, чем противостоять врагу.