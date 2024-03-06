https://1prime.ru/20240306/russia-845995973.html

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:51+0300

2024-03-06T10:51+0300

2024-03-06T10:51+0300

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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - ПРАЙМ. Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным "Топаз"."Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели", - отметил он.Военнослужащий также отмтеил, что вопреки работе РЭБ украинской стороны, цель удалось поразить. что видно на кадрах объективного контроля.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что применение ВСУ системы Starlink не дало украинской армии ощутимых преимуществ, так как российским военным есть, чем противостоять врагу.

https://1prime.ru/20240212/843045342.html

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