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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:51+0300
2024-03-06T10:51+0300
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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - ПРАЙМ. Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным "Топаз"."Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели", - отметил он.Военнослужащий также отмтеил, что вопреки работе РЭБ украинской стороны, цель удалось поразить. что видно на кадрах объективного контроля.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что применение ВСУ системы Starlink не дало украинской армии ощутимых преимуществ, так как российским военным есть, чем противостоять врагу.
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россия, украина, сво, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
10:51 06.03.2024
 
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Командир: российский дрон-камикадзе уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Боевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - ПРАЙМ. Российский дрон-камикадзе ликвидировал стационарный модуль связи системы Starlink в зоне Специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным "Топаз".
"Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели", - отметил он.
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Военнослужащий также отмтеил, что вопреки работе РЭБ украинской стороны, цель удалось поразить. что видно на кадрах объективного контроля.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что применение ВСУ системы Starlink не дало украинской армии ощутимых преимуществ, так как российским военным есть, чем противостоять врагу.
 
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