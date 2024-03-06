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В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой
В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой - 06.03.2024, ПРАЙМ
В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой
Соединенными Штатами руководит администрация президента, а не глава государства Джо Байден. Об этом в беседе с Fox Business рассказал конгрессмен от... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:26+0300
2024-03-06T12:26+0300
2024-03-06T12:26+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенными Штатами руководит администрация президента, а не глава государства Джо Байден. Об этом в беседе с Fox Business рассказал конгрессмен от республиканцев Энди Биггс."Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны", — заметил политик.Он также отметил, что многие американцы задают ему вопрос, кто в действительности управляет страной. Он, в свою очередь, ответил, что каждый член администрации президента имеет власть над своей областью.В январе 2021 года Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.Западная пресса отмечает, что оговорки и ошибки Байдена становятся предметом насмешек. Кроме того, американские СМИ писали, что глава государства все чаще носит теннисную обувь из-за частых падений на публике. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы он не спотыкался и не падал на публике на фоне приближающихся выборов.
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сша, джо байден, администрация сша, новости
Политика, США, Джо Байден, администрация США, Новости
В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой
Американский конгрессмен Биггс: США руководит администрация Байдена, а не он сам
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Соединенными Штатами руководит администрация президента, а не глава государства Джо Байден. Об этом в беседе с Fox Business рассказал
конгрессмен от республиканцев Энди Биггс.
"Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны", — заметил политик.
Он также отметил, что многие американцы задают ему вопрос, кто в действительности управляет страной. Он, в свою очередь, ответил, что каждый член администрации президента имеет власть над своей областью.
Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена
В январе 2021 года Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.
Западная пресса отмечает, что оговорки и ошибки Байдена становятся предметом насмешек. Кроме того, американские СМИ писали, что глава государства все чаще носит теннисную обувь из-за частых падений на публике. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы он не спотыкался и не падал на публике на фоне приближающихся выборов.