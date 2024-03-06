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Борьба за Белый дом станет еще более грязной, пишут СМИ
Борьба за Белый дом станет еще более грязной, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Борьба за Белый дом станет еще более грязной, пишут СМИ
В Соединенных Штатах завершился сезон праймериз, но, несмотря на то, что в некоторых штатах голосование еще не началось, а в некоторых еще не закончен подсчет... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:28+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах завершился сезон праймериз, но, несмотря на то, что в некоторых штатах голосование еще не началось, а в некоторых еще не закончен подсчет голосов, номинанты от партий уже определены. От демократов – Байден, от республиканцев – Трамп, передает The Spectator.По данным издания, номинанты были определены еще две недели назад, так как у Байдена не было серьезной конкуренции, а Трамп обогнал двух своих главных соперников в ходе досрочного голосования.Главными конкурентами Трампа были губернатор Флориды Рон ДеСантис и Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и американский посол в ООН. Бывший президент фактически завоевал номинацию, когда одержал решительную победу над обоими на наиболее благоприятных для них участках: ДеСантис - в Айове, а Хейли - в Нью-Гэмпшире и ее родном штате. Хейли осталась в гонке, но, несмотря на победу в округе Колумбия и Вермонте, у нее не было шансов на победу, заметил автор публикации.В издании заметили, что Трамп выиграл номинацию благодаря изменению мнения своих избирателей о себе и убеждению их в своей способности вести агрессивную борьбу. Однако Хейли представляет вызов для Трампа, так как ее избиратели, которые составляют треть республиканского электората, могут не проголосовать за него на всеобщих выборах. По этой причине, ему важно вернуть их в свои ряды, чтобы победить на выборах.Ко всему прочему, в рукотворном кризисе нелегальной иммиграции, который не стихает на американо-мексиканской границе, можно увидеть последствия действий Байдена. Он отменил успешные меры Трампа, такие как строительство пограничной стены и требование для просителей убежища оставаться в Мексике, в результате чего поток нелегалов значительно увеличился не только из региона, но и со всего мира. Это привело к финансовому бремени для городов и штатов, в которые прибывают мигранты, а также к контрабанде наркотиков и торговле людьми.В издании заключили, что именно этими негативными аргументами воспульзуется Трамп, чтобы преуменьшая свои собственные недостатки. А демократы попытаются представить бывшего президента как "угрозу демократии".Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, выборы, дональд трамп, джо байден, новости
Политика, США, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден, Новости
Борьба за Белый дом станет еще более грязной, пишут СМИ
The Spectator: в гонке за Белый дом будут преобладать негативные аргументы
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
В Соединенных Штатах завершился сезон праймериз, но, несмотря на то, что в некоторых штатах голосование еще не началось, а в некоторых еще не закончен подсчет голосов, номинанты от партий уже определены. От демократов – Байден, от республиканцев – Трамп, передает
The Spectator.
По данным издания, номинанты были определены еще две недели назад, так как у Байдена не было серьезной конкуренции, а Трамп обогнал двух своих главных соперников в ходе досрочного голосования.
Главными конкурентами Трампа были губернатор Флориды Рон ДеСантис и Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и американский посол в ООН. Бывший президент фактически завоевал номинацию, когда одержал решительную победу над обоими на наиболее благоприятных для них участках: ДеСантис - в Айове, а Хейли - в Нью-Гэмпшире и ее родном штате. Хейли осталась в гонке, но, несмотря на победу в округе Колумбия и Вермонте, у нее не было шансов на победу, заметил автор публикации.
В издании заметили, что Трамп выиграл номинацию благодаря изменению мнения своих избирателей о себе и убеждению их в своей способности вести агрессивную борьбу. Однако Хейли представляет вызов для Трампа, так как ее избиратели, которые составляют треть республиканского электората, могут не проголосовать за него на всеобщих выборах. По этой причине, ему важно вернуть их в свои ряды, чтобы победить на выборах.
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Ко всему прочему, в рукотворном кризисе нелегальной иммиграции, который не стихает на американо-мексиканской границе, можно увидеть последствия действий Байдена. Он отменил успешные меры Трампа, такие как строительство пограничной стены и требование для просителей убежища оставаться в Мексике, в результате чего поток нелегалов значительно увеличился не только из региона, но и со всего мира. Это привело к финансовому бремени для городов и штатов, в которые прибывают мигранты, а также к контрабанде наркотиков и торговле людьми.
В издании заключили, что именно этими негативными аргументами воспульзуется Трамп, чтобы преуменьшая свои собственные недостатки. А демократы попытаются представить бывшего президента как "угрозу демократии".