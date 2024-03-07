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Глава МИД Китая высказался о конфликте с США

Глава МИД Китая высказался о конфликте с США - 07.03.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Китая высказался о конфликте с США

Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T06:04+0300

2024-03-07T06:04+0300

2024-03-07T06:10+0300

мид китая

ван и

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. "Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат. По словам Ван И, в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.При этом он отметил, что Вашингтон продолжает ошибочно воспринимать Китай.После встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско был достигнут "некоторый прогресс в улучшении китайско-американских отношений", что, по словам дипломата, полностью соответствует желаниям и интересам двух стран и народов мира."Но мы должны отметить, что ошибочное восприятие Китая со стороны США сохраняется",- сказал Ван И.По его словам, данные США обещания не выполняются на деле, при этом вводятся все более разнообразные меры по оказанию давления на Китай, а перечень односторонних санкций продолжает увеличиваться."Мы призываем США признать общую тенденцию исторического развития, рассматривать развитие Китая объективно и рационально…", - сказал глава МИД КНР, добавив, что если США будут сосредот

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мид китая, ван и, сша, конфликт