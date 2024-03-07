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В России впервые вырастили в неволе промышленный объем китайского окуня
В России впервые вырастили в неволе промышленный объем китайского окуня - 07.03.2024, ПРАЙМ
В России впервые вырастили в неволе промышленный объем китайского окуня
Приморские ученые впервые в России вырастили в неволе промышленное количество товарных особей китайского окуня (аухи), сообщает Тихоокеанский филиал... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T06:54+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Приморские ученые впервые в России вырастили в неволе промышленное количество товарных особей китайского окуня (аухи), сообщает Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Отмечается, что результаты работ по выращиванию китайского окуня на Лучегорской научно-исследовательской рыбоводной станции, были представлены на отчетной сессии института за 2023 год. "Ученые ТИНРО впервые в России получили промышленное количество товарного аухи в искусственной среде обитания, подготовили рекомендации по типам хозяйств и климатическим зонам, в которых необходимо выращивать китайского окуня в качестве хищника – биологического мелиоратора или в качестве товарной рыбы", - говорится в сообщении ТИНРО. При этом отмечается, что "по темпу роста ауха значительно обгоняет своих собратьев из природных водоемов бассейна р. Амур". Уточняется, что китайский окунь является находится в классификаторе перспективных объектов аквакультуры, исследования по его товарному культивированию ведутся в филиале с 2021 года. По данным Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, окунь-ауха, известный также под названиями "китайский окунь" и "рыба-мандарин", обитает в реках Амур и Уссури, а также в озере Ханка. За пределами России этот вид встречается в реках Китая и Корейского полуострова. До 2020 года вид был внесен в Красную книгу РФ и запрещен к промыслу в России. После начала разведения этой рыбы в промышленных масштабах в Китае и выпусков в трансграничные водоемы, численности аухи восстановилась. Угроза для существования вида исчезла, поэтому он был сначала выведен из Красной книги России, а после из региональных Красных книг.
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россия, приморье, рыба
В России впервые вырастили в неволе промышленный объем китайского окуня
ТИНРО: в России впервые вырастили в неволе промышленный объем китайского окуня
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Приморские ученые впервые в России вырастили в неволе промышленное количество товарных особей китайского окуня (аухи), сообщает Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Отмечается, что результаты работ по выращиванию китайского окуня на Лучегорской научно-исследовательской рыбоводной станции, были представлены на отчетной сессии института за 2023 год.
"Ученые ТИНРО впервые в России получили промышленное количество товарного аухи в искусственной среде обитания, подготовили рекомендации по типам хозяйств и климатическим зонам, в которых необходимо выращивать китайского окуня в качестве хищника – биологического мелиоратора или в качестве товарной рыбы", - говорится в сообщении ТИНРО.
При этом отмечается, что "по темпу роста ауха значительно обгоняет своих собратьев из природных водоемов бассейна р. Амур".
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Уточняется, что китайский окунь является находится в классификаторе перспективных объектов аквакультуры, исследования по его товарному культивированию ведутся в филиале с 2021 года.
По данным Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, окунь-ауха, известный также под названиями "китайский окунь" и "рыба-мандарин", обитает в реках Амур и Уссури, а также в озере Ханка. За пределами России этот вид встречается в реках Китая и Корейского полуострова.
До 2020 года вид был внесен в Красную книгу РФ и запрещен к промыслу в России. После начала разведения этой рыбы в промышленных масштабах в Китае и выпусков в трансграничные водоемы, численности аухи восстановилась. Угроза для существования вида исчезла, поэтому он был сначала выведен из Красной книги России, а после из региональных Красных книг.