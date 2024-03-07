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Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%

Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7% - 07.03.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%

Товарооборот Китая и CША за январь-февраль 2024 года года вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 99,55 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T06:59+0300

2024-03-07T06:59+0300

2024-03-07T07:00+0300

сша

товарооборот

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за январь-февраль 2024 года года вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 99,55 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль вырос в годовом выражении на 5% и составил 73,41 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 26,13 миллиарда долларов, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://1prime.ru/20240307/846039242.html

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сша, товарооборот