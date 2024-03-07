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Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%
Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7% - 07.03.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%
Товарооборот Китая и CША за январь-февраль 2024 года года вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 99,55 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T06:59+0300
2024-03-07T06:59+0300
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сша
товарооборот
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за январь-февраль 2024 года года вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 99,55 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль вырос в годовом выражении на 5% и составил 73,41 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 26,13 миллиарда долларов, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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сша, товарооборот
Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%
Таможня: товарооборот КНР и США за январь-февраль вырос на 0,7%, до $99,55 млрд
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за январь-февраль 2024 года года вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 99,55 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Глава МИД Китая высказался о конфликте с США
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль вырос в годовом выражении на 5% и составил 73,41 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 26,13 миллиарда долларов, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.