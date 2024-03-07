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Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ

Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:20+0300

2024-03-07T07:20+0300

2024-03-07T07:20+0300

россия

госдума

контрнаступление

всу

прогноз

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа". Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://1prime.ru/20240306/846024149.html

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россия, госдума, контрнаступление, всу, прогноз