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Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:20+0300
2024-03-07T07:20+0300
россия
госдума
контрнаступление
всу
прогноз
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа". Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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россия, госдума, контрнаступление, всу, прогноз
РОССИЯ, Госдума, контрнаступление, ВСУ, прогноз, Спецоперация на Украине
07:20 07.03.2024
 
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ

Депутат Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа".
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Вчера, 16:57
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГосдумаконтрнаступлениеВСУпрогноз
 
 
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