https://1prime.ru/20240307/846040964.html
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:20+0300
2024-03-07T07:20+0300
2024-03-07T07:20+0300
россия
госдума
контрнаступление
всу
прогноз
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа". Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://1prime.ru/20240306/846024149.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, контрнаступление, всу, прогноз
РОССИЯ, Госдума, контрнаступление, ВСУ, прогноз, Спецоперация на Украине
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
Депутат Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа".
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.