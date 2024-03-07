https://1prime.ru/20240307/846041208.html
Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ
Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ
Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД РФ. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:25+0300
2024-03-07T07:25+0300
2024-03-07T08:00+0300
россия
мид
конфискация
автомобили
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/77338/77/773387791_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_bce15abd6a6b25cec56edcac0bf1ab1b.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране", - сказали в ведомстве. Как напомнили в МИД, посольство России в Вильнюсе с сентября прошлого года информировало россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий. "Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", - указали в МИД РФ. "Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", - заключили в российском МИД.
https://1prime.ru/20240302/845824564.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77338/77/773387791_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_0b4de2dc0212b7e006b5a9d13454c5f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, конфискация, автомобили
РОССИЯ, МИД, конфискация, автомобили, Политика
Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ
МИД: Москва ответит Литве на конфискацию автомобилей с российскими номерами
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране", - сказали в ведомстве.
Как напомнили в МИД, посольство России в Вильнюсе с сентября прошлого года информировало россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий.
"Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", - указали в МИД РФ.
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами
"Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", - заключили в российском МИД.