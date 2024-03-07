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Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ

Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Москва предупредила Литву об ответе на конфискацию авто с номерами РФ

Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД РФ. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:25+0300

2024-03-07T07:25+0300

2024-03-07T08:00+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране", - сказали в ведомстве. Как напомнили в МИД, посольство России в Вильнюсе с сентября прошлого года информировало россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий. "Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", - указали в МИД РФ. "Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", - заключили в российском МИД.

https://1prime.ru/20240302/845824564.html

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россия, мид, конфискация, автомобили