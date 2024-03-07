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Украина стала кладбищем западных танков, пишет National Interest - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Украина стала кладбищем западных танков, пишет National Interest
Украина стала кладбищем западных танков, пишет National Interest - 07.03.2024, ПРАЙМ
Украина стала кладбищем западных танков, пишет National Interest
Американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:34+0300
2024-03-07T07:35+0300
сша
украина
танки
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других танков до них. "Украина стала кладбищем танков, и, хотят американские военные чиновники это признавать или нет, три М1 Abrams - всего лишь дополнительные трупы. Они горели, как и другие танки, и тысячи прочих танков раньше", - пишет обозреватель издания. По мнению автора статьи, многие эксперты по бронетехнике предупреждали, что 31 поставленный Украине танк Abrams "никогда не станет достаточно существенным для Киева", что справедливо и для 14 британских самолетов Challenger 2, а также немецких танков Leopard 2. "Помимо того факта, что Украине нужны сотни танков, а не десятки, существует проблема, заключающаяся в том, что киевские военные имеют десятилетия опыта обращения с боевыми танками советского базирования. Танки, поставляемые Западом, сильно отличаются друг от друга, и ускоренного курса на этих платформах никогда не будет достаточно, чтобы обучить экипажи, как лучше всего использовать эти машины", - отмечает обозреватель National Interest. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, танки
США, УКРАИНА, Танки, Спецоперация на Украине
07:34 07.03.2024 (обновлено: 07:35 07.03.2024)
 
Украина стала кладбищем западных танков, пишет National Interest

Американское издание National Interest назвало Украину кладбищем западных танков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других танков до них.
"Украина стала кладбищем танков, и, хотят американские военные чиновники это признавать или нет, три М1 Abrams - всего лишь дополнительные трупы. Они горели, как и другие танки, и тысячи прочих танков раньше", - пишет обозреватель издания.
По мнению автора статьи, многие эксперты по бронетехнике предупреждали, что 31 поставленный Украине танк Abrams "никогда не станет достаточно существенным для Киева", что справедливо и для 14 британских самолетов Challenger 2, а также немецких танков Leopard 2.
"Помимо того факта, что Украине нужны сотни танков, а не десятки, существует проблема, заключающаяся в том, что киевские военные имеют десятилетия опыта обращения с боевыми танками советского базирования. Танки, поставляемые Западом, сильно отличаются друг от друга, и ускоренного курса на этих платформах никогда не будет достаточно, чтобы обучить экипажи, как лучше всего использовать эти машины", - отмечает обозреватель National Interest.
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Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАТанки
 
 
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