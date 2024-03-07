https://1prime.ru/20240307/846043616.html
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:50+0300
2024-03-07T08:50+0300
2024-03-07T09:12+0300
украина
франция
эммануэль макрон
войска
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА Новости.Как напомнил политогог, Иностранный легион является специальным французским подразделением, которое работает только за рубежом. Эту армию могут направить, в том числеЮ, на Украину. При этом он выразил мнение, что ВСУ будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при нынешней интенсивности боевых действий, поскольку украинские военные ресурсы на исходе."Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий", - утверждает политолог. Бортник подчеркнул, что Польша, Великобритания, Прибалтика, Франция, Нидерланды и другие страны готовы к такому развитию событий.Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Париж намерен сделать все, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине. Он также подчеркивал, что Европа обсуждала возможность отправки войск в зону СВО. Однако позднее союзники Франции по ЕС и НАТО заявляли, что ни о какой отправке военных речи не было.
https://1prime.ru/20240306/846018082.html
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d20a5b5031ff5558dd28fc15e00a5a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, эммануэль макрон, войска
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, войска, Спецоперация на Украине
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
Политолог Бортник: Франция может отправить на Украину Иностранный легион
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ.
Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА Новости
.
Как напомнил политогог, Иностранный легион является специальным французским подразделением, которое работает только за рубежом. Эту армию могут направить, в том числеЮ, на Украину.
При этом он выразил мнение, что ВСУ будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при нынешней интенсивности боевых действий, поскольку украинские военные ресурсы на исходе.
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
"Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий", - утверждает политолог.
Бортник подчеркнул, что Польша, Великобритания, Прибалтика, Франция, Нидерланды и другие страны готовы к такому развитию событий.
Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Париж намерен сделать все, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине. Он также подчеркивал, что Европа обсуждала возможность отправки войск в зону СВО. Однако позднее союзники Франции по ЕС и НАТО заявляли, что ни о какой отправке военных речи не было.