https://1prime.ru/20240307/846043616.html

"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину

"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину

Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:50+0300

2024-03-07T08:50+0300

2024-03-07T09:12+0300

украина

франция

эммануэль макрон

войска

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА Новости.Как напомнил политогог, Иностранный легион является специальным французским подразделением, которое работает только за рубежом. Эту армию могут направить, в том числеЮ, на Украину. При этом он выразил мнение, что ВСУ будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при нынешней интенсивности боевых действий, поскольку украинские военные ресурсы на исходе."Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий", - утверждает политолог. Бортник подчеркнул, что Польша, Великобритания, Прибалтика, Франция, Нидерланды и другие страны готовы к такому развитию событий.Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Париж намерен сделать все, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине. Он также подчеркивал, что Европа обсуждала возможность отправки войск в зону СВО. Однако позднее союзники Франции по ЕС и НАТО заявляли, что ни о какой отправке военных речи не было.

https://1prime.ru/20240306/846018082.html

украина

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, эммануэль макрон, войска