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"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину - 07.03.2024, ПРАЙМ
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"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:50+0300
2024-03-07T09:12+0300
украина
франция
эммануэль макрон
войска
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА Новости.Как напомнил политогог, Иностранный легион является специальным французским подразделением, которое работает только за рубежом. Эту армию могут направить, в том числеЮ, на Украину. При этом он выразил мнение, что ВСУ будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при нынешней интенсивности боевых действий, поскольку украинские военные ресурсы на исходе."Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий", - утверждает политолог. Бортник подчеркнул, что Польша, Великобритания, Прибалтика, Франция, Нидерланды и другие страны готовы к такому развитию событий.Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Париж намерен сделать все, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине. Он также подчеркивал, что Европа обсуждала возможность отправки войск в зону СВО. Однако позднее союзники Франции по ЕС и НАТО заявляли, что ни о какой отправке военных речи не было.
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украина, франция, эммануэль макрон, войска
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, войска, Спецоперация на Украине
08:50 07.03.2024 (обновлено: 09:12 07.03.2024)
 
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину

Политолог Бортник: Франция может отправить на Украину Иностранный легион

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Париж может послать в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА Новости.
Как напомнил политогог, Иностранный легион является специальным французским подразделением, которое работает только за рубежом. Эту армию могут направить, в том числеЮ, на Украину.
При этом он выразил мнение, что ВСУ будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при нынешней интенсивности боевых действий, поскольку украинские военные ресурсы на исходе.
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"Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий", - утверждает политолог.
Бортник подчеркнул, что Польша, Великобритания, Прибалтика, Франция, Нидерланды и другие страны готовы к такому развитию событий.
Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Париж намерен сделать все, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине. Он также подчеркивал, что Европа обсуждала возможность отправки войск в зону СВО. Однако позднее союзники Франции по ЕС и НАТО заявляли, что ни о какой отправке военных речи не было.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯЭммануэль Макронвойска
 
 
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