Рынок не теряет оптимистичный настрой - 07.03.2024, ПРАЙМ
Рынок не теряет оптимистичный настрой
Российский фондовый рынок сохраняет оптимистичный настрой - индекс Мосбиржи завершил торги в среду в плюсе на 0,29% на отметке 3310,58 п., индекс РТС подрос на... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:52+0300
2024-03-07T08:52+0300
2024-03-07T08:52+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок сохраняет оптимистичный настрой - индекс Мосбиржи завершил торги в среду в плюсе на 0,29% на отметке 3310,58 п., индекс РТС подрос на 0,35% до 1151,68 п.На следующей неделе Банк России обнародует оценку платежного баланса за февраль, и, учитывая возросшие в прошлом месяце поступления от нефтегазовой отрасли (+81% по сравнению с прошлым годом), есть основания ожидать рост профицита счета текущих операций. Этот фактор может оказать поддержку для дальнейшего укрепления рубля к бивалютной корзине.Котировки золота обновили исторический максимум на заявлениях главы ФРС США о том, что процентные ставки находятся на пике текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики и регулятор может приступить к снижению ставок в этом году. На этом фоне в лидеры роста вырвались акции золотодобытчиков - Полюса и Селигдара.Цены на "черное золото" остаются на максимумах с начала года под влиянием геополитических рисков - накануне стало известно об атаках на интернет-кабели в Красном море, поддерживающих связь между Африкой, Азией и Европой. Вместе с тем данные от EIA указали на менее значительное, чем ожидалось, увеличение коммерческих запасов нефти на 1,367 млн барр. (прогноз + 2,400 млн барр.), что также выступает фактором в пользу роста нефтяных котировок.Индекс Мосбиржи строительных компаний продолжает показывать лучшую динамику среди отраслевых индикаторов, хотя поступающие данные свидетельствуют в пользу охлаждения спроса в секторе. По оценкам Frank Media, объем ипотечных выдач в феврале снизился на 24% по сравнению с 2023 годом, а средний размер кредита уменьшился второй месяц подряд до 3,89 млн руб.Газпром нефть приступила к развитию Чонского проекта с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб/ м газа, реализация которого обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.Казахстан в 2024 году может нарастить трубопроводные поставки нефти через Россию на НПЗ в Германии до 2 млн тонн по сравнению с объемом в 1,2 млн тонн, заложенным в действующий контракт с Транснефтью.
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок сохраняет оптимистичный настрой - индекс Мосбиржи завершил торги в среду в плюсе на 0,29% на отметке 3310,58 п., индекс РТС подрос на 0,35% до 1151,68 п.
На следующей неделе Банк России обнародует оценку платежного баланса за февраль, и, учитывая возросшие в прошлом месяце поступления от нефтегазовой отрасли (+81% по сравнению с прошлым годом), есть основания ожидать рост профицита счета текущих операций. Этот фактор может оказать поддержку для дальнейшего укрепления рубля к бивалютной корзине.
Котировки золота обновили исторический максимум на заявлениях главы ФРС США о том, что процентные ставки находятся на пике текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики и регулятор может приступить к снижению ставок в этом году. На этом фоне в лидеры роста вырвались акции золотодобытчиков - Полюса и Селигдара.
Цены на "черное золото" остаются на максимумах с начала года под влиянием геополитических рисков - накануне стало известно об атаках на интернет-кабели в Красном море, поддерживающих связь между Африкой, Азией и Европой. Вместе с тем данные от EIA указали на менее значительное, чем ожидалось, увеличение коммерческих запасов нефти на 1,367 млн барр. (прогноз + 2,400 млн барр.), что также выступает фактором в пользу роста нефтяных котировок.
Индекс Мосбиржи строительных компаний продолжает показывать лучшую динамику среди отраслевых индикаторов, хотя поступающие данные свидетельствуют в пользу охлаждения спроса в секторе. По оценкам Frank Media, объем ипотечных выдач в феврале снизился на 24% по сравнению с 2023 годом, а средний размер кредита уменьшился второй месяц подряд до 3,89 млн руб.
Газпром нефть приступила к развитию Чонского проекта с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб/ м газа, реализация которого обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Казахстан в 2024 году может нарастить трубопроводные поставки нефти через Россию на НПЗ в Германии до 2 млн тонн по сравнению с объемом в 1,2 млн тонн, заложенным в действующий контракт с Транснефтью.
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