https://1prime.ru/20240307/846047881.html

"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ

"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ

Из-за ошибок в планировании Вооруженным силам Украины теперь придется наверстывать упущенное, а это будет непросто, учитывая продвижения российских войск, пишет | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T10:45+0300

2024-03-07T10:45+0300

2024-03-07T11:09+0300

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Из-за ошибок в планировании Вооруженным силам Украины теперь придется наверстывать упущенное, а это будет непросто, учитывая продвижения российских войск, пишет в статье для Business Insider обозреватель Элла Шерман."Согласно недавним сообщениям, украинские силы под недавно захваченной противником Авдеевкой страдают от нехватки оружия и ключевых боеприпасов, а их оборонительные позиции против наступающей России не назовешь грозными", - говорится в публикации."Ошибки при планировании и череда дефицитов привела к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта. Таким образом, украинским военным предстоит наверстывать упущенное, параллельно отражая российские атаки, что грозит значительно затруднить задачу", - говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, ссылаясь на спутниковые снимки, ВСУ удалось выстроить только "базовую оборону"."Эти оборонительные рубежи недостаточно качественные, чтобы противостоять массированной атаке и "бульдозерной" тактике российских войск", — приводит автор комментарий отставного полковника ВСУ Сергея Грабского."У нас (у ВСУ – прим. ред.) не хватает инженерных частей. А тем, что есть, не хватает техники", — добавил полковник.Вместе с тем Шерман отмечает, что украинцы начали планировать оборонительные укрепления под Авдеевкой лишь три месяца назад, и к сегодняшнему дню им удалось вырыть только "элементарные окопы".Для сравнения автор упоминает недавний российский опыт: "Россия начала разрабатывать свою оборонительную стратегию на юге Украины более чем за полгода до контрнаступления ВСУ, укрепив позиции многоуровневыми угрозами и препятствиями — минами, "зубами дракона", противотанковыми рвами и траншеями, действуя при поддержке пехоты, артиллерии и авиации".Также в статье сообщается, что после взятия Авдеевки российские войска развили успех, захватив три села в течение недели, но, как считают эксперты, дальнейшее наступление России "может остановить сама местность"."Если наступательные действия русских замедлятся, Украина может выиграть время, чтобы нарастить и упрочить свою оборону, но лишь время покажет, удастся ли это", - говорится в материале.

https://1prime.ru/20240307/846040964.html

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украина, авдеевка, всу, оборона