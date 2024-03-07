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"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ
"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ
Из-за ошибок в планировании Вооруженным силам Украины теперь придется наверстывать упущенное, а это будет непросто, учитывая продвижения российских войск, пишет | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:45+0300
2024-03-07T10:45+0300
2024-03-07T11:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Из-за ошибок в планировании Вооруженным силам Украины теперь придется наверстывать упущенное, а это будет непросто, учитывая продвижения российских войск, пишет в статье для Business Insider обозреватель Элла Шерман."Согласно недавним сообщениям, украинские силы под недавно захваченной противником Авдеевкой страдают от нехватки оружия и ключевых боеприпасов, а их оборонительные позиции против наступающей России не назовешь грозными", - говорится в публикации."Ошибки при планировании и череда дефицитов привела к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта. Таким образом, украинским военным предстоит наверстывать упущенное, параллельно отражая российские атаки, что грозит значительно затруднить задачу", - говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, ссылаясь на спутниковые снимки, ВСУ удалось выстроить только "базовую оборону"."Эти оборонительные рубежи недостаточно качественные, чтобы противостоять массированной атаке и "бульдозерной" тактике российских войск", — приводит автор комментарий отставного полковника ВСУ Сергея Грабского."У нас (у ВСУ – прим. ред.) не хватает инженерных частей. А тем, что есть, не хватает техники", — добавил полковник.Вместе с тем Шерман отмечает, что украинцы начали планировать оборонительные укрепления под Авдеевкой лишь три месяца назад, и к сегодняшнему дню им удалось вырыть только "элементарные окопы".Для сравнения автор упоминает недавний российский опыт: "Россия начала разрабатывать свою оборонительную стратегию на юге Украины более чем за полгода до контрнаступления ВСУ, укрепив позиции многоуровневыми угрозами и препятствиями — минами, "зубами дракона", противотанковыми рвами и траншеями, действуя при поддержке пехоты, артиллерии и авиации".Также в статье сообщается, что после взятия Авдеевки российские войска развили успех, захватив три села в течение недели, но, как считают эксперты, дальнейшее наступление России "может остановить сама местность"."Если наступательные действия русских замедлятся, Украина может выиграть время, чтобы нарастить и упрочить свою оборону, но лишь время покажет, удастся ли это", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20240307/846040964.html
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украина, авдеевка, всу, оборона
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Авдеевка, ВСУ, оборона
"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ
Business Insider: ВСУ не выстроили необходимую оборону за Авдеевкой – это ошибка
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ.
Из-за ошибок в планировании Вооруженным силам Украины теперь придется наверстывать упущенное, а это будет непросто, учитывая продвижения российских войск, пишет в статье для Business Insider
обозреватель Элла Шерман.
"Согласно недавним сообщениям, украинские силы под недавно захваченной противником Авдеевкой страдают от нехватки оружия и ключевых боеприпасов, а их оборонительные позиции против наступающей России не назовешь грозными", - говорится в публикации.
"Ошибки при планировании и череда дефицитов привела к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта. Таким образом, украинским военным предстоит наверстывать упущенное, параллельно отражая российские атаки, что грозит значительно затруднить задачу", - говорится в публикации.
Как отмечает обозреватель, ссылаясь на спутниковые снимки, ВСУ удалось выстроить только "базовую оборону".
"Эти оборонительные рубежи недостаточно качественные, чтобы противостоять массированной атаке и "бульдозерной" тактике российских войск", — приводит автор комментарий отставного полковника ВСУ Сергея Грабского.
Генерал дал прогноз по новому контрнаступлению ВСУ
"У нас (у ВСУ – прим. ред.) не хватает инженерных частей. А тем, что есть, не хватает техники", — добавил полковник.
Вместе с тем Шерман отмечает, что украинцы начали планировать оборонительные укрепления под Авдеевкой лишь три месяца назад, и к сегодняшнему дню им удалось вырыть только "элементарные окопы".
Для сравнения автор упоминает недавний российский опыт: "Россия начала разрабатывать свою оборонительную стратегию на юге Украины более чем за полгода до контрнаступления ВСУ, укрепив позиции многоуровневыми угрозами и препятствиями — минами, "зубами дракона", противотанковыми рвами и траншеями, действуя при поддержке пехоты, артиллерии и авиации".
Также в статье сообщается, что после взятия Авдеевки российские войска развили успех, захватив три села в течение недели, но, как считают эксперты, дальнейшее наступление России "может остановить сама местность".
"Если наступательные действия русских замедлятся, Украина может выиграть время, чтобы нарастить и упрочить свою оборону, но лишь время покажет, удастся ли это", - говорится в материале.