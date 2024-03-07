https://1prime.ru/20240307/846049263.html
СМИ сообщили о взрыве неподалеку от кортежа Зеленского и премьера Греции
СМИ сообщили о взрыве неподалеку от кортежа Зеленского и премьера Греции - 07.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о взрыве неподалеку от кортежа Зеленского и премьера Греции
В Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:16+0300
2024-03-07T11:16+0300
2024-03-07T11:23+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе подвергся ракетой атаке незадолго до встречи с Мицотакисом. При этом отмечалось, что греческая делегация не имела проблем с безопасностью. Источник CNN рассказал, что взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Он сообщил, что участники встречи почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. При этом ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также написала газета Politico. Телеканал ABC сообщал, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и Мицотакиса. Минобороны России в среду сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.
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владимир зеленский, одесса
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Одесса
СМИ сообщили о взрыве неподалеку от кортежа Зеленского и премьера Греции
CNN: взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьера Греции
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе подвергся ракетой атаке незадолго до встречи с Мицотакисом. При этом отмечалось, что греческая делегация не имела проблем с безопасностью.
Источник CNN рассказал, что взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Он сообщил, что участники встречи почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. При этом ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также написала газета Politico.
Телеканал ABC сообщал, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и Мицотакиса.
"Теперь будет непросто". На Западе указали на грубую ошибку ВСУ
Минобороны России в среду сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.