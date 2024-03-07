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"Яндекс Такси" откажется от части своей комиссии в моменты пикового спроса

"Яндекс Такси" откажется от части своей комиссии в моменты пикового спроса - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Такси" откажется от части своей комиссии в моменты пикового спроса

"Яндекс Такси" будет отказываться от части комиссии в пользу водителей в моменты пикового спроса, когда количество заказов такси многократно превышает число... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:21+0300

2024-03-07T11:21+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" будет отказываться от части комиссии в пользу водителей в моменты пикового спроса, когда количество заказов такси многократно превышает число свободных водителей - это обеспечит водителям дополнительный доход и поднимет мотивацию выходить на линию, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс Такси" будет отказываться от части комиссии в пользу водителей, когда количество заказов такси многократно превышает число свободных водителей. Это обеспечит водителям дополнительный доход и стимулирует их чаще выходить на линию в моменты, когда число заказов многократно растет и водителей не хватает", - сообщили в пресс-службе. В тестовом режиме сервис уже снижал комиссию при высоком спросе этой зимой, и за счет этого в декабре и январе водители получили более 500 миллионов рублей дополнительного дохода. Как отметили в компании, за счет этой меры пиковый спрос с острой нехваткой свободных водителей в предновогодний период возникал реже и прекращался быстрее, чем в тот же период двух прошлых лет. "Например, цены на такси росли в моменты сильных снегопадов и предновогодних пробок, потому что значительно больше людей хотели уехать на такси, а часть водителей не выходили на линию в непогоду или тратили больше времени на отдельные заказы из-за дорожной ситуации. Снижение комиссии позволяло привлечь больше водителей в зоны пикового спроса и быстрее вывезти оттуда желающих – баланс спроса и предложения выравнивался быстрее, стабилизируя цены", - прокомментировали в "Яндекс Такси". На данный момент в отрасли сохраняется дефицит водителей, поэтому требуются меры для их привлечения - принцип снижения комиссии сервиса в пиковый спрос будет действовать постоянно. Одновременно с этим "Яндекс Такси" продолжит внедрять новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей, добавили в компании. Ранее на этой неделе глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский заявил, что ведомство в ближайшее время планирует вывести антимонопольный контроль из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний и таким образом сможет проверить в том числе "Яндекс Такси". Он уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны, в частности, с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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