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Киев признал наличие в рядах ВСУ наемников из 50 стран

Киев признал наличие в рядах ВСУ наемников из 50 стран - 07.03.2024, ПРАЙМ

Киев признал наличие в рядах ВСУ наемников из 50 стран

В составе украинских войск воюют наемники из 50 стран. Об этом заявило главное управление разведки Минобороны Украины признало в своем Telegram-канале. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:43+0300

2024-03-07T11:43+0300

2024-03-07T12:07+0300

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В составе украинских войск воюют наемники из 50 стран. Об этом заявило главное управление разведки Минобороны Украины признало в своем Telegram-канале."Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", — сказано в сообщении ГУР.ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Ранее издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что французские власти "молчаливо признавали", что на украинской территории присутствуют спецслужбы страны. При этом украинский дипломат подтверждал, что сотрудники разведки всех сторонников киевского режима находятся на Украине.Как отмечало Le Monde, отряды специального назначения, бойцы которых не являются сотрудниками спецслужб и подчиняются Генштабу Вооруженных сил, никогда не пересекали границу Украины. Они обучают украинских военных на приграничных территориях.Ранее президент Франции Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. Такое же заявление сделал и Государственный департамент США. При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.

https://1prime.ru/20240307/846047881.html

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всу, украина, сво