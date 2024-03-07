https://1prime.ru/20240307/846053122.html
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе" - 07.03.2024, ПРАЙМ
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:48+0300
2024-03-07T11:48+0300
2024-03-07T12:05+0300
сми
россия
нато
противостояние
балтийское море
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный доклад военных и внутренних разведывательных служб стран Балтии,в частности, Литвы. Утверждение об очередной "российской угрозе" аргументируется в докладе прибалтийских спецслужб, к которому апеллирует агентство Bloomberg, тем обстоятельством, что Российская Федерация сегодня расширяет свой военный потенциал на запад."Вооруженные силы президента Владимира Путина все чаще используют авиацию, военно-морской флот и ядерные силы для демонстрации российского потенциала в Прибалтике", - цитирует прибалтийский доклад Bloomberg.Далее в отчете спецслужб говорится, что "это событие (демонстрация Россией военного потенциала – прим. ред.) является частью масштабной реорганизации вооруженных сил России в ее западных регионах".Собственно, этим аргументация в пользу подготовки Российской Федерации к затяжному противостоянию со странами Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря и ограничивается.
https://1prime.ru/20240306/845989225.html
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сми, россия, нато, противостояние, балтийское море
СМИ, РОССИЯ, НАТО, противостояние, Балтийское море, Спецоперация на Украине
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Bloomberg: Россия готовится к затяжному противостоянию с НАТО на Балтике
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ.
Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomber
g со ссылкой на совместный доклад военных и внутренних разведывательных служб стран Балтии,в частности, Литвы.
Утверждение об очередной "российской угрозе" аргументируется в докладе прибалтийских спецслужб, к которому апеллирует агентство Bloomberg, тем обстоятельством, что Российская Федерация сегодня расширяет свой военный потенциал на запад.
"Вооруженные силы президента Владимира Путина все чаще используют авиацию, военно-морской флот и ядерные силы для демонстрации российского потенциала в Прибалтике", - цитирует прибалтийский доклад Bloomberg.
Ввод войск стран НАТО на Украину нарушит решение альянса, заявил Сийярто
Далее в отчете спецслужб говорится, что "это событие (демонстрация Россией военного потенциала – прим. ред.) является частью масштабной реорганизации вооруженных сил России в ее западных регионах".
Собственно, этим аргументация в пользу подготовки Российской Федерации к затяжному противостоянию со странами Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря и ограничивается.