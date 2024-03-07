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Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе" - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе" - 07.03.2024, ПРАЙМ
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:48+0300
2024-03-07T12:05+0300
сми
россия
нато
противостояние
балтийское море
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный доклад военных и внутренних разведывательных служб стран Балтии,в частности, Литвы. Утверждение об очередной "российской угрозе" аргументируется в докладе прибалтийских спецслужб, к которому апеллирует агентство Bloomberg, тем обстоятельством, что Российская Федерация сегодня расширяет свой военный потенциал на запад."Вооруженные силы президента Владимира Путина все чаще используют авиацию, военно-морской флот и ядерные силы для демонстрации российского потенциала в Прибалтике", - цитирует прибалтийский доклад Bloomberg.Далее в отчете спецслужб говорится, что "это событие (демонстрация Россией военного потенциала – прим. ред.) является частью масштабной реорганизации вооруженных сил России в ее западных регионах".Собственно, этим аргументация в пользу подготовки Российской Федерации к затяжному противостоянию со странами Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря и ограничивается.
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сми, россия, нато, противостояние, балтийское море
СМИ, РОССИЯ, НАТО, противостояние, Балтийское море, Спецоперация на Украине
11:48 07.03.2024 (обновлено: 12:05 07.03.2024)
 
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"

Bloomberg: Россия готовится к затяжному противостоянию с НАТО на Балтике

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный доклад военных и внутренних разведывательных служб стран Балтии,в частности, Литвы.
Утверждение об очередной "российской угрозе" аргументируется в докладе прибалтийских спецслужб, к которому апеллирует агентство Bloomberg, тем обстоятельством, что Российская Федерация сегодня расширяет свой военный потенциал на запад.
"Вооруженные силы президента Владимира Путина все чаще используют авиацию, военно-морской флот и ядерные силы для демонстрации российского потенциала в Прибалтике", - цитирует прибалтийский доклад Bloomberg.
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Далее в отчете спецслужб говорится, что "это событие (демонстрация Россией военного потенциала – прим. ред.) является частью масштабной реорганизации вооруженных сил России в ее западных регионах".
Собственно, этим аргументация в пользу подготовки Российской Федерации к затяжному противостоянию со странами Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря и ограничивается.
 
Спецоперация на УкраинеСМИРОССИЯНАТОпротивостояниеБалтийское море
 
 
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