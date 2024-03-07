https://1prime.ru/20240307/846053122.html

Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"

Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе" - 07.03.2024, ПРАЙМ

Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"

Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:48+0300

2024-03-07T11:48+0300

2024-03-07T12:05+0300

сми

россия

нато

противостояние

балтийское море

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские военные готовятся к длительному противостоянию со государствами-членами НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместный доклад военных и внутренних разведывательных служб стран Балтии,в частности, Литвы. Утверждение об очередной "российской угрозе" аргументируется в докладе прибалтийских спецслужб, к которому апеллирует агентство Bloomberg, тем обстоятельством, что Российская Федерация сегодня расширяет свой военный потенциал на запад."Вооруженные силы президента Владимира Путина все чаще используют авиацию, военно-морской флот и ядерные силы для демонстрации российского потенциала в Прибалтике", - цитирует прибалтийский доклад Bloomberg.Далее в отчете спецслужб говорится, что "это событие (демонстрация Россией военного потенциала – прим. ред.) является частью масштабной реорганизации вооруженных сил России в ее западных регионах".Собственно, этим аргументация в пользу подготовки Российской Федерации к затяжному противостоянию со странами Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря и ограничивается.

https://1prime.ru/20240306/845989225.html

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сми, россия, нато, противостояние, балтийское море