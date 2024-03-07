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В США обнаружили миллиардные вложения России в загадочную отрасль - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В США обнаружили миллиардные вложения России в загадочную отрасль
В США обнаружили миллиардные вложения России в загадочную отрасль - 07.03.2024, ПРАЙМ
В США обнаружили миллиардные вложения России в загадочную отрасль
Растущая торговля России с Китаем помогла ее экономике противостоять западным санкциям. Сейчас Москва готовится потратить миллиарды на модернизацию своих... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:04+0300
2024-03-07T12:07+0300
восточный полигон
транссиб
бам
ржд
российские железные дороги
инвестиции
экономика
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Растущая торговля России с Китаем помогла ее экономике противостоять западным санкциям. Сейчас Москва готовится потратить миллиарды на модернизацию своих обширных восточных железных дорог, чтобы ускорить сотрудничество, пишет Bloomberg.Президент Владимир Путин обозначил планы по увеличению годовой пропускной способности двух самых протяженных железных дорог России - Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Они должны перевозить до 210 миллионов тонн грузов к 2030 году. Для сравнения, в 2023 году по железнодорожным линиям было перевезено около 150 миллионов тонн грузов.Магистрали в восточном направлении общей протяженностью 17 тысяч километров также известны как Восточный полигон. Это жизненна важная артерия для внешней торговли России, связывающая ее западные регионы с Тихим океаном и Китаем. Тем не менее, маршруты уже давно сталкиваются с логистическими проблемами - сложности с инфраструктурой, нехватка вагонов, задержки с погрузкой и торговые дисбалансы создают узкие места, из-за которых железные дороги работают ниже своей пропускной способности.Это подчеркивает инфраструктурные проблемы, с которыми сталкивается Россия, пытаясь совершить "поворот на Восток" для минимизации последствий санкций. “Железнодорожные перевозки остаются одним из наиболее удобных способов транспортировки определенных видов грузов, включая уголь”, отметила Анастасия Пятачкова, преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".И если раньше этому направлению не уделяли приоритетное внимание, то теперь все может измениться. Россия уже потратила миллиарды долларов, чтобы почти удвоить пропускную способность железнодорожных линий до ожидаемых 180 миллионов тонн в этом году с 97,8 миллионов тонн в 2013 году. Но текущий спрос вдвое выше максимальных возможностей трассы.Только в этом году Россия планирует потратить 366 миллиардов рублей (4 миллиарда долларов) на улучшение инфраструктуры Восточного полигона. Подробности о дополнительных инвестициях, о которых объявил Путин, как ожидается, будут утверждены в марте. Эта работа может продлиться до 2032 года и потребует инвестиций в размере 2,7 триллиона рублей для увеличения пропускной способности железнодорожных линий в конечном итоге до 255 миллионов тонн в год.Но и этого будет недостаточно: спрос к тому моменту, по ряду оценок, вырастет до более 550 миллионов тонн, заключает издание.
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восточный полигон, транссиб, бам, ржд, российские железные дороги, инвестиции
Восточный полигон, Транссиб, БАМ, РЖД, российские железные дороги, инвестиции, Экономика
12:04 07.03.2024 (обновлено: 12:07 07.03.2024)
 
В США обнаружили миллиардные вложения России в загадочную отрасль

Bloomberg: Россия вложит в Восточный полигон миллиарды долларов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранссиб
Транссиб - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Растущая торговля России с Китаем помогла ее экономике противостоять западным санкциям. Сейчас Москва готовится потратить миллиарды на модернизацию своих обширных восточных железных дорог, чтобы ускорить сотрудничество, пишет Bloomberg.
Президент Владимир Путин обозначил планы по увеличению годовой пропускной способности двух самых протяженных железных дорог России - Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Они должны перевозить до 210 миллионов тонн грузов к 2030 году. Для сравнения, в 2023 году по железнодорожным линиям было перевезено около 150 миллионов тонн грузов.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
РЖД посетовали на нерациональное использование Восточного полигона
28 февраля, 16:59
Магистрали в восточном направлении общей протяженностью 17 тысяч километров также известны как Восточный полигон. Это жизненна важная артерия для внешней торговли России, связывающая ее западные регионы с Тихим океаном и Китаем. Тем не менее, маршруты уже давно сталкиваются с логистическими проблемами - сложности с инфраструктурой, нехватка вагонов, задержки с погрузкой и торговые дисбалансы создают узкие места, из-за которых железные дороги работают ниже своей пропускной способности.
Это подчеркивает инфраструктурные проблемы, с которыми сталкивается Россия, пытаясь совершить "поворот на Восток" для минимизации последствий санкций.
“Железнодорожные перевозки остаются одним из наиболее удобных способов транспортировки определенных видов грузов, включая уголь”, отметила Анастасия Пятачкова, преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
И если раньше этому направлению не уделяли приоритетное внимание, то теперь все может измениться. Россия уже потратила миллиарды долларов, чтобы почти удвоить пропускную способность железнодорожных линий до ожидаемых 180 миллионов тонн в этом году с 97,8 миллионов тонн в 2013 году. Но текущий спрос вдвое выше максимальных возможностей трассы.
Только в этом году Россия планирует потратить 366 миллиардов рублей (4 миллиарда долларов) на улучшение инфраструктуры Восточного полигона. Подробности о дополнительных инвестициях, о которых объявил Путин, как ожидается, будут утверждены в марте. Эта работа может продлиться до 2032 года и потребует инвестиций в размере 2,7 триллиона рублей для увеличения пропускной способности железнодорожных линий в конечном итоге до 255 миллионов тонн в год.
Но и этого будет недостаточно: спрос к тому моменту, по ряду оценок, вырастет до более 550 миллионов тонн, заключает издание.
 
ЭкономикаВосточный полигонТранссибБАМРЖДроссийские железные дорогиинвестиции
 
 
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