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Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ". | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:34+0300
2024-03-07T13:09+0300
авто
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ".Как отмечается в релизе, компания объявила о старте отгрузок транспортных средств, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)"."Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", - подчеркивают в "АвтоВАЗе". Президент компании Максим Соколов назвал Lada Vesta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией в России. Коробка автомат (автоматическая трансмиссия, АКП) — это тип коробки передач, способный самостоятельно и без вмешательства водителя выбирать нужное передаточное число в соответствии с режимом движения и сопутствующими факторами.
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авто, автоваз, lada vesta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
12:34 07.03.2024 (обновлено: 13:09 07.03.2024)
 
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Продажи самой доступной в России машины с "автоматом" Lada Vesta начнутся 11 марта

© Фото : LADA%Автомобиль Lada Vesta Exclusive
%Автомобиль Lada Vesta Exclusive - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : LADA
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ".
Как отмечается в релизе, компания объявила о старте отгрузок транспортных средств, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)".
"Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", - подчеркивают в "АвтоВАЗе".
Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
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07:25
Президент компании Максим Соколов назвал Lada Vesta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией в России.
Коробка автомат (автоматическая трансмиссия, АКП) — это тип коробки передач, способный самостоятельно и без вмешательства водителя выбирать нужное передаточное число в соответствии с режимом движения и сопутствующими факторами.
 
АвтоАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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