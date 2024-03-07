https://1prime.ru/20240307/846054615.html

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ". | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T12:34+0300

2024-03-07T12:34+0300

2024-03-07T13:09+0300

авто

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ".Как отмечается в релизе, компания объявила о старте отгрузок транспортных средств, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)"."Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", - подчеркивают в "АвтоВАЗе". Президент компании Максим Соколов назвал Lada Vesta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией в России. Коробка автомат (автоматическая трансмиссия, АКП) — это тип коробки передач, способный самостоятельно и без вмешательства водителя выбирать нужное передаточное число в соответствии с режимом движения и сопутствующими факторами.

https://1prime.ru/20240307/846041208.html

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авто, автоваз, lada vesta