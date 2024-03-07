https://1prime.ru/20240307/846054615.html
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ". | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:34+0300
2024-03-07T12:34+0300
2024-03-07T13:09+0300
авто
автоваз
lada vesta
https://cdnn.1prime.ru/img/82783/92/827839254_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_423e42f08c51eab3114bdea2198923e3.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ".Как отмечается в релизе, компания объявила о старте отгрузок транспортных средств, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)"."Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", - подчеркивают в "АвтоВАЗе". Президент компании Максим Соколов назвал Lada Vesta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией в России. Коробка автомат (автоматическая трансмиссия, АКП) — это тип коробки передач, способный самостоятельно и без вмешательства водителя выбирать нужное передаточное число в соответствии с режимом движения и сопутствующими факторами.
https://1prime.ru/20240307/846041208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82783/92/827839254_78:0:731:490_1920x0_80_0_0_d99332982cec0385277905265a985b2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоваз, lada vesta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Продажи самой доступной в России машины с "автоматом" Lada Vesta начнутся 11 марта
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дилеры уже начали получать автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, продажи стартуют с 11 марта. Об этом сообщил "АвтоВАЗ".
Как отмечается в релизе, компания объявила о старте отгрузок транспортных средств, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)".
"Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", - подчеркивают в "АвтоВАЗе".
Москва пригрозила Литве ответом на конфискацию авто с российскими номерами
Президент компании Максим Соколов назвал Lada Vesta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией в России.
Коробка автомат (автоматическая трансмиссия, АКП) — это тип коробки передач, способный самостоятельно и без вмешательства водителя выбирать нужное передаточное число в соответствии с режимом движения и сопутствующими факторами.