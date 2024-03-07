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Поворот на Восток: россияне сменили "немцев" на "китайцев"
Поворот на Восток: россияне сменили "немцев" на "китайцев" - 07.03.2024, ПРАЙМ
Поворот на Восток: россияне сменили "немцев" на "китайцев"
На российском автомобильном рынке уже в течение двух месяцев прослеживается редкая тенденция: сразу три марки китайских авто, претендующих на премиальный... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:42+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке уже в течение двух месяцев прослеживается редкая тенденция: сразу три марки китайских авто, претендующих на премиальный статус, находятся в топ-10 брендов по объемам продаж, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные исследования "Открытие Авто". Отмечается, что таких высоких позиций в рейтинге не достигали Mercedes-Benz, BMW и Audi даже в лучшие для российского авторынка времена.Исследование показало, что Exeed продала 3,4 тысячи машин (+21% к январю 2024 г.), Li Auto (Li Xiang) — 2,7 тысячи машин (+52%), Tank — 2 тысячи внедорожников (+16%). При этом издание отмечает, что рамные "Тэнки", гибридные "Лисяны" и перелицованные из Chery "Эксиды" пока не дотягивают до премиального статуса. Вместе с тем, в текущей рыночной ситуации, пишет издание, на китайский полулюкс действительно стали пересаживаться некоторые из тех, кто раньше выбирал немецкий либо японский премиум.Также отмечается, что в массовом сегменте, по данным исследования, с большим преимуществом над остальными также лидируют три китайских бренда. Первое место занимает марка Haval (12,6 тыс. шт., +31% к январю 2024 г.). При этом 40-45% ее продаж в РФ обеспечивает компактный кроссовер Jolion (5 тыс. шт., +13%). У марки Geely (12,3 тыс. шт., +33% к январю 2024 г.) самым популярным является внедорожник Monjaro (4,4 тыс. шт., +20%). Марку Chery выбрали 9,9 тыс. клиентов (+13% к январю 2024 г.).Руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, рассказала РГ, что большинство остальных представителей китайского автопрома все глубже утопают в конкуренции за покупателя во втором-третьем эшелонах рынка и реализуют машины пока лишь сотнями "штук" в месяц и это едва ли устраивает штаб-квартиры автопроизводителей в КНР.
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россия, китай, автомобили, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, автомобили, Авто
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ.
На российском автомобильном рынке уже в течение двух месяцев прослеживается редкая тенденция: сразу три марки китайских авто, претендующих на премиальный статус, находятся в топ-10 брендов по объемам продаж, сообщает "Российская газета"
со ссылкой на данные исследования "Открытие Авто".
Отмечается, что таких высоких позиций в рейтинге не достигали Mercedes-Benz, BMW и Audi даже в лучшие для российского авторынка времена.
Исследование показало, что Exeed продала 3,4 тысячи машин (+21% к январю 2024 г.), Li Auto (Li Xiang) — 2,7 тысячи машин (+52%), Tank — 2 тысячи внедорожников (+16%). При этом издание отмечает, что рамные "Тэнки", гибридные "Лисяны" и перелицованные из Chery "Эксиды" пока не дотягивают до премиального статуса. Вместе с тем, в текущей рыночной ситуации, пишет издание, на китайский полулюкс действительно стали пересаживаться некоторые из тех, кто раньше выбирал немецкий либо японский премиум.
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Также отмечается, что в массовом сегменте, по данным исследования, с большим преимуществом над остальными также лидируют три китайских бренда. Первое место занимает марка Haval (12,6 тыс. шт., +31% к январю 2024 г.). При этом 40-45% ее продаж в РФ обеспечивает компактный кроссовер Jolion (5 тыс. шт., +13%). У марки Geely (12,3 тыс. шт., +33% к январю 2024 г.) самым популярным является внедорожник Monjaro (4,4 тыс. шт., +20%). Марку Chery выбрали 9,9 тыс. клиентов (+13% к январю 2024 г.).
Руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, рассказала РГ, что большинство остальных представителей китайского автопрома все глубже утопают в конкуренции за покупателя во втором-третьем эшелонах рынка и реализуют машины пока лишь сотнями "штук" в месяц и это едва ли устраивает штаб-квартиры автопроизводителей в КНР.