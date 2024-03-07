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В ВСУ назвали главные проблемы на фронте - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ назвали главные проблемы на фронте
В ВСУ назвали главные проблемы на фронте - 07.03.2024, ПРАЙМ
В ВСУ назвали главные проблемы на фронте
У ВСУ огромные проблемы, сейчас они испытывают сильнейшее давление со стороны российских войск, сообщили побывавшие в прифронтовых районах корреспонденты... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:46+0300
2024-03-07T14:56+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. У ВСУ огромные проблемы, сейчас они испытывают сильнейшее давление со стороны российских войск, сообщили побывавшие в прифронтовых районах корреспонденты издания Seznam Zpravy.Отмечается, что "огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов", которая возникла на фоне того, что сейчас на фронте принципиально важны две вещи: дроны и артиллерийские снаряды. Также украинские солдаты рассказали изданию о проблемах из-за российских дронов. "Больше всего они боятся, что эти дроны достигнут такого высокого технологического уровня, что будут оснащены, например, тепловизором", — говорится в материале. Благодаря тепловизору можно "видеть" ночью, что может значительно осложнить эвакуацию раненых, поясняют авторы материала.Еще одной проблемой украинской обороны является нехватка людей, сообщает Seznam Zpravy. Отмечается, что возросло число раненых, погибших, а также тех дезертировавших из рядов ВСУ.Кроме того, украинские военные отмечают, что их положение значительно отягощает тот факт того, что российская армия учится на своих ошибках. "Над русскими уже не смеются. Как украинцы учатся воевать, так учатся и русские. То есть больше не осталось насмешек, и на них (русских) смотрят как на хороших вояк", — говорится в материале.Подробнее читайте в материале ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
14:46 07.03.2024 (обновлено: 14:56 07.03.2024)
 
В ВСУ назвали главные проблемы на фронте

Seznam Zpravy: на Украине признали умение россиян сражаться

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. У ВСУ огромные проблемы, сейчас они испытывают сильнейшее давление со стороны российских войск, сообщили побывавшие в прифронтовых районах корреспонденты издания Seznam Zpravy.
Отмечается, что "огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов", которая возникла на фоне того, что сейчас на фронте принципиально важны две вещи: дроны и артиллерийские снаряды.
Также украинские солдаты рассказали изданию о проблемах из-за российских дронов. "Больше всего они боятся, что эти дроны достигнут такого высокого технологического уровня, что будут оснащены, например, тепловизором", — говорится в материале. Благодаря тепловизору можно "видеть" ночью, что может значительно осложнить эвакуацию раненых, поясняют авторы материала.
Еще одной проблемой украинской обороны является нехватка людей, сообщает Seznam Zpravy. Отмечается, что возросло число раненых, погибших, а также тех дезертировавших из рядов ВСУ.
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Кроме того, украинские военные отмечают, что их положение значительно отягощает тот факт того, что российская армия учится на своих ошибках.
"Над русскими уже не смеются. Как украинцы учатся воевать, так учатся и русские. То есть больше не осталось насмешек, и на них (русских) смотрят как на хороших вояк", — говорится в материале.
Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>>
 
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