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Польский генерал высмеял Макрона и предрек гибель западных войск на Украине
Польский генерал высмеял Макрона и предрек гибель западных войск на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
Польский генерал высмеял Макрона и предрек гибель западных войск на Украине
Польша не сможет отправить на Украину войска, и ее граждане не должны жертвовать собой в этом конфликте. Предложения президента Франции прозвучали несерьезно и... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:55+0300
2024-03-07T14:55+0300
2024-03-07T14:55+0300
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Польша не сможет отправить на Украину войска, и ее граждане не должны жертвовать собой в этом конфликте. Предложения президента Франции прозвучали несерьезно и безответственно для политика такого уровня, заявил в разговоре с изданием Do Rzeczy генерал Леон Коморницкий.Генерал признался, что не может подобрать цензурных выражений для оценки предложения Эммануэля Макрона. Он также высмеял популярного польского блогера, который "со смертельно серьезным видом призывает нас собираться на войну". Но с таких людей спрос небольшой, отметил Коморницкий. Гораздо сильнее его возмутили некоторые польские военные, одобрившие инициативу Макрона.На самом деле польские войска не готовы к боевым действия подобного характера, отметил генерал. Особенно, если учитывать, что противостоять придется ядерной державе. "Наша армия там просто увязнет", — резюмировал военный.В конце февраля президент Франции не исключил отправку войск на Украину. По его словам, такая возможность упоминалась среди вариантов. Вслед за Макроном такое развитие событий не исключил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Однако лидеры сразу нескольких европейских стран поспешно заявили об отказе отправлять военных в зону боевых действий. На украинской территории не будет сухопутных войск НАТО, подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы: если военные стран альянса появятся на территории Украины, конфликт России с НАТО станет неизбежным.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
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сво, украина, польша, франция, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, СВО, УКРАИНА, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Польский генерал высмеял Макрона и предрек гибель западных войск на Украине
Генерал Коморницкий: у Польши нет потенциала для участия в конфликте на Украине
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ.
Польша не сможет отправить на Украину войска, и ее граждане не должны жертвовать собой в этом конфликте. Предложения президента Франции прозвучали несерьезно и безответственно для политика такого уровня, заявил в разговоре с изданием Do Rzeczy
генерал Леон Коморницкий.
Генерал признался, что не может подобрать цензурных выражений для оценки предложения Эммануэля Макрона. Он также высмеял популярного польского блогера, который "со смертельно серьезным видом призывает нас собираться на войну". Но с таких людей спрос небольшой, отметил Коморницкий. Гораздо сильнее его возмутили некоторые польские военные, одобрившие инициативу Макрона.
На самом деле польские войска не готовы к боевым действия подобного характера, отметил генерал. Особенно, если учитывать, что противостоять придется ядерной державе. "Наша армия там просто увязнет", — резюмировал военный.
В конце февраля президент Франции не исключил отправку войск на Украину. По его словам, такая возможность упоминалась среди вариантов. Вслед за Макроном такое развитие событий не исключил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
Однако лидеры сразу нескольких европейских стран поспешно заявили об отказе отправлять военных в зону боевых действий. На украинской территории не будет сухопутных войск НАТО, подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы: если военные стран альянса появятся на территории Украины, конфликт России с НАТО станет неизбежным.