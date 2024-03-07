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Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины
Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины
В поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главами оппозиции. Об этом сообщил телеканал... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:59+0300
2024-03-07T16:06+0300
эммануэль макрон
поддержка украины
спецоперация на украине
украина
франция
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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. В поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главами оппозиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV. "Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировал телеканал слова глав партии коммунистов Фабьена Русселя и партии "Национальное объединение" Жордана Барделля. Ранее президент Франции рассказывал о соглашении о безопасности, согласно которому Париж в 2024 году выделит Киеву три миллиарда евро помощи, поставит современное военное оборудование, обучит украинских солдат и укрепит оборонную промышленность страны.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эммануэль макрон, поддержка украины, украина, франция
Эммануэль Макрон, поддержка Украины, Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
15:59 07.03.2024 (обновлено: 16:06 07.03.2024)
 
Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины

Макрон заявил, что в поддержке Францией Украины нет никаких лимитов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. В поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главами оппозиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
"Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировал телеканал слова глав партии коммунистов Фабьена Русселя и партии "Национальное объединение" Жордана Барделля.
Ранее президент Франции рассказывал о соглашении о безопасности, согласно которому Париж в 2024 году выделит Киеву три миллиарда евро помощи, поставит современное военное оборудование, обучит украинских солдат и укрепит оборонную промышленность страны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Они готовы". В Киеве узнали, кого Макрон может отправить на Украину
08:50
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеЭммануэль Макронподдержка УкраиныУКРАИНАФРАНЦИЯ
 
 
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