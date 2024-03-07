https://1prime.ru/20240307/846065969.html

Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины

Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ

Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины

В поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главами оппозиции. Об этом сообщил телеканал... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:59+0300

2024-03-07T15:59+0300

2024-03-07T16:06+0300

эммануэль макрон

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франция

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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. В поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главами оппозиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV. "Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировал телеканал слова глав партии коммунистов Фабьена Русселя и партии "Национальное объединение" Жордана Барделля. Ранее президент Франции рассказывал о соглашении о безопасности, согласно которому Париж в 2024 году выделит Киеву три миллиарда евро помощи, поставит современное военное оборудование, обучит украинских солдат и укрепит оборонную промышленность страны.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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