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В США усомнились в способности Байдена произнести часовую речь без перерыва

В США усомнились в способности Байдена произнести часовую речь без перерыва - 07.03.2024, ПРАЙМ

В США усомнились в способности Байдена произнести часовую речь без перерыва

Президент США Джо Байден, которому сейчас 81 год, вряд ли сможет произнести часовую речь обращения к конгрессу, считает республиканец от штата Алабама,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T16:26+0300

2024-03-07T16:26+0300

2024-03-07T16:26+0300

политика

джо байден

сша

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, которому сейчас 81 год, вряд ли сможет произнести часовую речь обращения к конгрессу, считает республиканец от штата Алабама, американский сенатор Томми Табервилл.Ранее пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) Байден в последний раз выступит в статусе президента с ежегодным обращением к конгрессу и расскажет об "исторических достижениях" на своем посту. "Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое", — отметил сенатор в статье для издания Newsweek.Табервилл полагает, что Байден вряд ли станет говорить о своих провалах, например, он не расскажет о том, что с начала его президентского срока инфляция в стране выросла почти на 18%, что является прямым следствием его политики. Сенатор отметил, что трое из четырех американцев говорят о том, что США движутся в неправильном направлении. "Цены на бензин и продукты сделали обычную жизнь для многих американских семей недоступной, долг по кредитным картам достиг самого высокого уровня за все время... Эти цены — это непосредственный результат политики Джо Байдена... Нельзя печатать триллионы долларов, ограничивать производство энергетики и ожидать, что цены не поползут вверх", — указал он. Табервилл также считает, что Байден, сам создавший кризис на южной границе, будет обвинять в нем других. Сенатор полагает, что именно под руководством Байдена США наводнил синтетический наркотик фентанил. "Даже лучшая речь не изменит того факта, что президентский срок Джо Байдена - абсолютная катастрофа", — подытожил он. Байден является старейшим президентом США, 20 ноября 2023 года ему исполнился 81 год. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года, а на момент завершения второго срока — 86 лет. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://1prime.ru/20240306/846023979.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сша