https://1prime.ru/20240307/846071445.html

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ

НАТО в связи с провалами украины готова пойти на угрозу новой эскалации, пишет издание Asia Times. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T16:35+0300

2024-03-07T16:35+0300

2024-03-07T16:35+0300

спецоперация на украине

нато

россия

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. НАТО в связи с провалами украины готова пойти на угрозу новой эскалации, пишет издание Asia Times."В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения", - отмечает издание.В материалах подчекивают, что на этом фоне члены НАТО изучают возможность пойти на отчаянные меры. Там добавляется, что НАТО уверена в необходимости играть жестко и выглядеть так, будто способна победить, несмотря на всем известное отсутствие боеприпасов, людей и техники.Издание также напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности направить европейские войска в зону СВО, а генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил разместить контингент на границе с Белоруссией.AT заключает, что ближайшие месяцы станут решающими.

https://1prime.ru/20240307/nato-846048993.html

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нато, россия, украина