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"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ
НАТО в связи с провалами украины готова пойти на угрозу новой эскалации, пишет издание Asia Times. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:35+0300
2024-03-07T16:35+0300
2024-03-07T16:35+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. НАТО в связи с провалами украины готова пойти на угрозу новой эскалации, пишет издание Asia Times."В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения", - отмечает издание.В материалах подчекивают, что на этом фоне члены НАТО изучают возможность пойти на отчаянные меры. Там добавляется, что НАТО уверена в необходимости играть жестко и выглядеть так, будто способна победить, несмотря на всем известное отсутствие боеприпасов, людей и техники.Издание также напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности направить европейские войска в зону СВО, а генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил разместить контингент на границе с Белоруссией.AT заключает, что ближайшие месяцы станут решающими.
https://1prime.ru/20240307/nato-846048993.html
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нато, россия, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ
AT: НАТО угрожает пойти на отчаянный шаг и ввести войска из-за краха ВСУ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
НАТО в связи с провалами украины готова пойти на угрозу новой эскалации, пишет издание Asia Times
.
"В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения", - отмечает издание.
В материалах подчекивают, что на этом фоне члены НАТО изучают возможность пойти на отчаянные меры. Там добавляется, что НАТО уверена в необходимости играть жестко и выглядеть так, будто способна победить, несмотря на всем известное отсутствие боеприпасов, людей и техники.
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Издание также напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности направить европейские войска в зону СВО, а генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил разместить контингент на границе с Белоруссией.
AT заключает, что ближайшие месяцы станут решающими.