https://1prime.ru/20240307/846074936.html

Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского

Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского - 07.03.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского

Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T16:59+0300

2024-03-07T16:59+0300

2024-03-07T17:08+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы ударе по кортежу Владимира Зеленского в Одессе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Одессе в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса произошел взрыв. Позднее российское Минобороны заявляло о нанесении ВС страны высокоточного удара по ангару в Одессе, где ВСУ готовили безэкипажные катера ВСУ. Медведев отметил в публикации в Telegram, что всем очевидно, что не было удара по кортежу. А решили бы дарить - попали бы, уточнил политик. "И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе," — добавил зампредседателя Совбеза России.

https://1prime.ru/20240304/845866695.html

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дмитрий медведев, владимир зеленский