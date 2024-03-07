https://1prime.ru/20240307/846074936.html
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского - 07.03.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского
Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:59+0300
2024-03-07T16:59+0300
2024-03-07T17:08+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/22/842222275_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eea7a353008e64d8a30250a1c616d3f9.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы ударе по кортежу Владимира Зеленского в Одессе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Одессе в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса произошел взрыв. Позднее российское Минобороны заявляло о нанесении ВС страны высокоточного удара по ангару в Одессе, где ВСУ готовили безэкипажные катера ВСУ. Медведев отметил в публикации в Telegram, что всем очевидно, что не было удара по кортежу. А решили бы дарить - попали бы, уточнил политик. "И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе," — добавил зампредседателя Совбеза России.
https://1prime.ru/20240304/845866695.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/22/842222275_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a5ea2f9fe15971855f0c2cb3b48df16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского
Медведев: если бы была цель ударить по кортежу Зеленского в Одессе, попали бы
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы ударе по кортежу Владимира Зеленского в Одессе.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Одессе в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса произошел взрыв.
Позднее российское Минобороны заявляло о нанесении ВС страны высокоточного удара по ангару в Одессе, где ВСУ готовили безэкипажные катера ВСУ.
"Два старых коня". Медведев высказался о "темной лошадке" на выборах в США
Медведев отметил в публикации в Telegram, что всем очевидно, что не было удара по кортежу. А решили бы дарить - попали бы, уточнил политик.
"И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе," — добавил зампредседателя Совбеза России.