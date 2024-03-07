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Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского - 07.03.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского
Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:59+0300
2024-03-07T17:08+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы ударе по кортежу Владимира Зеленского в Одессе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Одессе в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса произошел взрыв. Позднее российское Минобороны заявляло о нанесении ВС страны высокоточного удара по ангару в Одессе, где ВСУ готовили безэкипажные катера ВСУ. Медведев отметил в публикации в Telegram, что всем очевидно, что не было удара по кортежу. А решили бы дарить - попали бы, уточнил политик. "И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе," — добавил зампредседателя Совбеза России.
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дмитрий медведев, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
16:59 07.03.2024 (обновлено: 17:08 07.03.2024)
 
Медведев прокомментировал сообщения об "ударе" по кортежу в Зеленского

Медведев: если бы была цель ударить по кортежу Зеленского в Одессе, попали бы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон "Алабино"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон Алабино - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Если бы соответствующая цель была поставлена, то она и была бы достигнута, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы ударе по кортежу Владимира Зеленского в Одессе.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Одессе в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса произошел взрыв.
Позднее российское Минобороны заявляло о нанесении ВС страны высокоточного удара по ангару в Одессе, где ВСУ готовили безэкипажные катера ВСУ.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
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Медведев отметил в публикации в Telegram, что всем очевидно, что не было удара по кортежу. А решили бы дарить - попали бы, уточнил политик.
"И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе," — добавил зампредседателя Совбеза России.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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