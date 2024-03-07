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В Казахстане опровергли сообщения о закупках российской продукции для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Казахстане опровергли сообщения о закупках российской продукции для ВСУ
В Казахстане опровергли сообщения о закупках российской продукции для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Казахстане опровергли сообщения о закупках российской продукции для ВСУ
Сообщения о том, что Астана ведет с Киевом переговоры о закупках российской продукции военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ не соответствует... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:09+0300
2024-03-07T17:15+0300
спецоперация на украине
казахстан
украина
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Сообщения о том, что Астана ведет с Киевом переговоры о закупках российской продукции военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в Минобороны Казахстана. "Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также отмечается, что с 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. На этом фоне министерство призвало не реагировать на слухи и верить только официальным источникам.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что "Укрспецэкспорт" ведет с Астаной переговоры о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ.По данным источника, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане юрлица комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
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казахстан, украина
Спецоперация на Украине, КАЗАХСТАН, УКРАИНА
17:09 07.03.2024 (обновлено: 17:15 07.03.2024)
 
В Казахстане опровергли сообщения о закупках российской продукции для ВСУ

Минобороны Казахстана: Астана не ведет переговоры о закупках российской продукции для ВСУ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Сообщения о том, что Астана ведет с Киевом переговоры о закупках российской продукции военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в Минобороны Казахстана.
"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также отмечается, что с 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. На этом фоне министерство призвало не реагировать на слухи и верить только официальным источникам.
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Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что "Укрспецэкспорт" ведет с Астаной переговоры о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ.
По данным источника, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане юрлица комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
 
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