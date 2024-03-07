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ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью
ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью
Рабочая группа по специальной военной операции попросила Центробанк РФ урегулировать вопрос с оформлением кредитов участниками спецоперации с инвалидностью,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:24+0300
2024-03-07T17:26+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Рабочая группа по специальной военной операции попросила Центробанк РФ урегулировать вопрос с оформлением кредитов участниками спецоперации с инвалидностью, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В своем Telegram-канале он рассказал о случаях, когда при предоставлении ипотеки участникам СВО, получившим инвалидность, банки часто предъявляют к заемщикам завышенные требования по страховке и, как следствие, отказывают в выделении средств. "Через Рабочую группу по СВО уже обратились в ЦБ, чтобы коллеги выпустили рекомендации в адрес банков относительно таких случаев и урегулировали этот вопрос", - сообщил Турчак.
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участники сво
Банк России, участники СВО
17:24 07.03.2024 (обновлено: 17:26 07.03.2024)
 
ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью

Рабочая группа по СВО призвала ЦБ решить вопрос оформления кредитов бойцам с инвалидностью

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Рабочая группа по специальной военной операции попросила Центробанк РФ урегулировать вопрос с оформлением кредитов участниками спецоперации с инвалидностью, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В своем Telegram-канале он рассказал о случаях, когда при предоставлении ипотеки участникам СВО, получившим инвалидность, банки часто предъявляют к заемщикам завышенные требования по страховке и, как следствие, отказывают в выделении средств.
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"Через Рабочую группу по СВО уже обратились в ЦБ, чтобы коллеги выпустили рекомендации в адрес банков относительно таких случаев и урегулировали этот вопрос", - сообщил Турчак.
 
Банк Россииучастники СВО
 
 
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