https://1prime.ru/20240307/846077566.html

ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью

ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью - 07.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ попросили решить вопрос оформления кредитов бойцам СВО с инвалидностью

Рабочая группа по специальной военной операции попросила Центробанк РФ урегулировать вопрос с оформлением кредитов участниками спецоперации с инвалидностью,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:24+0300

2024-03-07T17:24+0300

2024-03-07T17:26+0300

банк россии

участники сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Рабочая группа по специальной военной операции попросила Центробанк РФ урегулировать вопрос с оформлением кредитов участниками спецоперации с инвалидностью, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В своем Telegram-канале он рассказал о случаях, когда при предоставлении ипотеки участникам СВО, получившим инвалидность, банки часто предъявляют к заемщикам завышенные требования по страховке и, как следствие, отказывают в выделении средств. "Через Рабочую группу по СВО уже обратились в ЦБ, чтобы коллеги выпустили рекомендации в адрес банков относительно таких случаев и урегулировали этот вопрос", - сообщил Турчак.

https://1prime.ru/20240307/846058039.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

участники сво