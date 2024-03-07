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"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
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"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине
Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:34+0300
2024-03-07T17:34+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", - сказал аналитик.Он пояснил, что поставки Украине крылатых ракет, которые могут ударить вглубь России, заставляет Москву задаваться вопросом, готов ли Запад к эскалации."А этого мы делать не хотим", — подчеркнул Макгрегор. На этом фоне эксперт призвал Вашингтон прекратить провоцировать Москву.
https://1prime.ru/20240307/846064465.html
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россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
17:34 07.03.2024
 
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад недооценил военную мощь России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", - сказал аналитик.
Военнослужащие ВС РФ осматривают покинутые позиции ВСУ в Авдеевке
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15:28
Он пояснил, что поставки Украине крылатых ракет, которые могут ударить вглубь России, заставляет Москву задаваться вопросом, готов ли Запад к эскалации.
"А этого мы делать не хотим", — подчеркнул Макгрегор. На этом фоне эксперт призвал Вашингтон прекратить провоцировать Москву.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНА
 
 
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