https://1prime.ru/20240307/846077819.html

"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине

"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине

Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:34+0300

2024-03-07T17:34+0300

2024-03-07T17:34+0300

спецоперация на украине

россия

запад

украина

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", - сказал аналитик.Он пояснил, что поставки Украине крылатых ракет, которые могут ударить вглубь России, заставляет Москву задаваться вопросом, готов ли Запад к эскалации."А этого мы делать не хотим", — подчеркнул Макгрегор. На этом фоне эксперт призвал Вашингтон прекратить провоцировать Москву.

https://1prime.ru/20240307/846064465.html

запад

украина

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россия, запад, украина