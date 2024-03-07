https://1prime.ru/20240307/846077819.html
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине
Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:34+0300
2024-03-07T17:34+0300
2024-03-07T17:34+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", - сказал аналитик.Он пояснил, что поставки Украине крылатых ракет, которые могут ударить вглубь России, заставляет Москву задаваться вопросом, готов ли Запад к эскалации."А этого мы делать не хотим", — подчеркнул Макгрегор. На этом фоне эксперт призвал Вашингтон прекратить провоцировать Москву.
https://1prime.ru/20240307/846064465.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a41e158a9263b9965c74327531108d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
"Полностью просчитались". В США указали на роковую ошибку Запада на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад недооценил военную мощь России
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Западные страны просчитались, недооценив мощь России, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", - сказал аналитик.
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине
Он пояснил, что поставки Украине крылатых ракет, которые могут ударить вглубь России, заставляет Москву задаваться вопросом, готов ли Запад к эскалации.
"А этого мы делать не хотим", — подчеркнул Макгрегор. На этом фоне эксперт призвал Вашингтон прекратить провоцировать Москву.