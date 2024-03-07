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"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей

"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей

Торговая площадка "Мегамаркет" теперь предлагает продажу автомобилей отечественных и зарубежных марок. Опция доступна для покупателей в Москве и... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T10:40+0300

2024-03-07T10:40+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Торговая площадка "Мегамаркет" теперь предлагает продажу автомобилей отечественных и зарубежных марок. Опция доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на персс-службу маркетплейса."Для пользователей "Мегамаркета" приобретение автомобиля в режиме онлайн будет мало отличаться от привычного онлайн-шопинга", — заметил собеседник издания.Покупка автомобиля онлайн на сайте "Мегамаркета" проходит подобно обычному интернет-шопингу. Достаточно зайти в раздел "Автотовары" и выбрать нужную модель. Заказ оформляется через кнопку "Купить". Автомобили продаются на условиях 100% предоплаты и доставляются дилерским центром.В начале доставка в Москве и Санкт-Петербурге будет бесплатной, а затем будет доступна опция забрать автомобиль самостоятельно.Отмечается, что при покупке автомобиля на "Мегамаркете" клиенты получают кэшбэк, который можно использовать для оплаты до 99% стоимости автотоваров на площадке и для услуг некоторых АЗС. Кроме того, пользователи имеют возможность оформить кредит и trade-in благодаря сотрудничеству сайта со "СберАвто", заключили в газете.

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россия, авто, "мегамаркет", новости