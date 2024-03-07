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"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей - 07.03.2024, ПРАЙМ
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"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей
"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей
Торговая площадка "Мегамаркет" теперь предлагает продажу автомобилей отечественных и зарубежных марок. Опция доступна для покупателей в Москве и... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:40+0300
2024-03-07T10:41+0300
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авто
"мегамаркет"
новости
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Торговая площадка "Мегамаркет" теперь предлагает продажу автомобилей отечественных и зарубежных марок. Опция доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на персс-службу маркетплейса."Для пользователей "Мегамаркета" приобретение автомобиля в режиме онлайн будет мало отличаться от привычного онлайн-шопинга", — заметил собеседник издания.Покупка автомобиля онлайн на сайте "Мегамаркета" проходит подобно обычному интернет-шопингу. Достаточно зайти в раздел "Автотовары" и выбрать нужную модель. Заказ оформляется через кнопку "Купить". Автомобили продаются на условиях 100% предоплаты и доставляются дилерским центром.В начале доставка в Москве и Санкт-Петербурге будет бесплатной, а затем будет доступна опция забрать автомобиль самостоятельно.Отмечается, что при покупке автомобиля на "Мегамаркете" клиенты получают кэшбэк, который можно использовать для оплаты до 99% стоимости автотоваров на площадке и для услуг некоторых АЗС. Кроме того, пользователи имеют возможность оформить кредит и trade-in благодаря сотрудничеству сайта со "СберАвто", заключили в газете.
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россия, авто, "мегамаркет", новости
РОССИЯ, Авто, "Мегамаркет", Новости
10:40 07.03.2024 (обновлено: 10:41 07.03.2024)
 
"Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей

"Газета.Ru": "Мегамаркет" запустил онлайн-продажи автомобилей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили Москвич поступили в розничную продажу - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Торговая площадка "Мегамаркет" теперь предлагает продажу автомобилей отечественных и зарубежных марок. Опция доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на персс-службу маркетплейса.
"Для пользователей "Мегамаркета" приобретение автомобиля в режиме онлайн будет мало отличаться от привычного онлайн-шопинга", — заметил собеседник издания.
Покупка автомобиля онлайн на сайте "Мегамаркета" проходит подобно обычному интернет-шопингу. Достаточно зайти в раздел "Автотовары" и выбрать нужную модель. Заказ оформляется через кнопку "Купить". Автомобили продаются на условиях 100% предоплаты и доставляются дилерским центром.
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В начале доставка в Москве и Санкт-Петербурге будет бесплатной, а затем будет доступна опция забрать автомобиль самостоятельно.
Отмечается, что при покупке автомобиля на "Мегамаркете" клиенты получают кэшбэк, который можно использовать для оплаты до 99% стоимости автотоваров на площадке и для услуг некоторых АЗС. Кроме того, пользователи имеют возможность оформить кредит и trade-in благодаря сотрудничеству сайта со "СберАвто", заключили в газете.
 
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