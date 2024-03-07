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Китайским автомобилям устроят экзамен на право ездить в России

Китайским автомобилям устроят экзамен на право ездить в России - 07.03.2024, ПРАЙМ

Китайским автомобилям устроят экзамен на право ездить в России

Условия импорта иномарок вскоре сильно изменятся. Усложнение поставок китайских автомобилей по параллельному импорту "перекроет кислород" моделям, не... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T03:30+0300

2024-03-07T03:30+0300

2024-03-07T03:30+0300

автомобили

китайский автопром

автопром

параллельный импорт

эксклюзив

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Условия импорта иномарок вскоре сильно изменятся. Усложнение поставок китайских автомобилей по параллельному импорту "перекроет кислород" моделям, не адаптированным к российскому рынку и способным доставить лишь проблемы водителям. Что ждет потенциальных автовладельцев, разбирался "Прайм".Все станет сложнееПроцедура оформления китайских "серых" авто сейчас достаточно проста. Необходимо получить заключение об оценке единичного транспортного средства. Это можно сделать удаленно, а затем сразу оформить паспорт транспортного средства (ПТС).Теперь же, по словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой “все будет строже”. С 1 апреля необходимо будет оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее соответствие автомобиля требованиям технического регламента Таможенного союза.Процедура получения ОТТС достаточно сложна. Сначала нужно найти организацию, которая занимается сертификацией (например, НАМИ) и подать туда заявку определенной формы, приложив пакет документов.“ОТТС можно оформить только с разрешения завода-производителя. И если, к примеру, одни и те же автомобили производятся на разных заводах, то разрешение надо получать от каждого из них”, - предупреждает эксперт.После подачи документов необходимо дождаться ответа от организации, а это может занимать до 15 дней. После этого могут потребовать дополнительные проверки. Далее проводят сертификационные испытания и анализируют производство фирмы-изготовителя. Необходимо получить положительное заключение, иначе ОТТС не выдадут.Если отсутствуют сертификаты соответствия и регистрация деклараций, то их могут сделать одновременно с ОТТС. Далее готовится проект сертификата ОТТС, а позже уже и сам сертификат. И лишь затем в ГИБДД можно оформить ПТС и поставить автомобиль на учет.“По итогу - эта процедура достаточно дорогостоящая и долгая и может занимать до полугода. Таким образом, теперь вряд ли цена у официального дилера и у компании, которая ввезла автомобиль в рамках параллельного импорта цена будет существенно разниться”, - предположила Ермилова. Да и количество ввозимых автомобилей может сократиться.Благие намеренияНовации внедряют со вполне благой целью: улучшить безопасность китайских авто. Однако, по словам руководителя направления "Сопровождение" ГК CMS’ Николая Переславского, в этом плане китайский автопром сделал огромный шаг вперед за последние 15 лет. Сейчас многие марки соответствуют европейским стандартам.Также введение ОТТС должно упорядочить процесс идентификации завода-изготовителя и привести дилерские центры к единому стандарту. Не секрет, что часто по параллельному импорту, используя льготные таможенные тарифы, в Россию везут авто без гарантии и не представленные официально марки.Для автомобилистов, предпочитающих китайские машины, эта новость нейтральная. На цены она вряд ли повлияет.“Во-первых, за последнее время в страну завезли достаточно много авто и далеко не все они проданы. На конец 2023 года скопилось порядка 175 тысяч единиц нереализованных "китайцев". Во-вторых, для физлиц ничего не меняется. Им ОТТС оформлять не надо. Достаточно будет, как и прежде, получить свидетельство о безопасности транспортного средства”, - объясняет экономист.Оба этих фактора не позволят ценам расти, по крайней мере, в первом полугодии, говорит Переславский. Однако если таможенные пошлины, как предполагалось, вырастут с апреля, то ценник на премиальные марки может подрасти.Дефицита тоже не ожидается. “Ужесточение правил ввоза направлено, в том числе, на стимулирование китайских автоконцернов организовывать прямые поставки своих моделей в РФ, локализовывать в нашей стране их производство или сборку”, - считает основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Закат серого импортаЗато с большой долей вероятности в китайском автомобильном импорте наконец наведут порядок. Проблемы с "серыми" машинами автомобилисты отмечают уже давно – отсутствуют русификация и гарантия, зато присутствуют автоматическая блокировка при ДТП и сложности с обслуживанием. Новые владельцы стараются избавиться от такого авто. Однако его невозможно продать в течение года после ввоза в РФ без уплаты повышенного утилизационного сбора. Все это уже снизило спрос на поставку машин из КНР по параллельному импорту, говорит Мигаль.При этом вырос интерес китайских брендов к официальному завоеванию российского рынка. Только в 2023 году пришли 19 новых брендов, в том числе, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, Voyah. В 2024-м ожидается пришествие брендов Sinomach Automobile, Zeekr, Avatr, Fang Cheng Bao и других. Так что выбор у желающих обновить личный автопарк будет огромный.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

автомобили, китайский автопром, автопром, параллельный импорт, эксклюзив