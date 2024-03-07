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США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о НАТО

США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ

США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о НАТО

В то время, как влиятельные эксперты, такие как бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, активно призывают к скорейшему принятию Украины в НАТО, вступление в... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:10+0300

2024-03-07T11:10+0300

2024-03-07T11:31+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В то время, как влиятельные эксперты, такие как бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, активно призывают к скорейшему принятию Украины в НАТО, вступление в альянс сейчас является плохой идеей, так как это только затянет войну и поставит Киев в еще худшее положение, пишет обозреватель издания Foreign Policy профессор Стивен Волт.Согласно автору публикации, существует несколько причин, по которым вступление Украины в НАТО абсолютно неразумно. "Во-первых, Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя и отвоевать утраченные территории, если не получит гораздо больше оружия и не получит времени на восстановление своих сил после неудач прошлого года. Она испытывает острую (и, вероятно, необратимую) нехватку живой силы, а сочетание беспилотного наблюдения, артиллерии и обширных российских укреплений затруднит или сделает невозможным для Киева крупные территориальные успехи", - отмечается в статье.Волт также отметил, что даже вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных. "Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", — пояснил эксперт.Ко всему прочему, западные союзники Киева допустили серьезную ошибку, когда давали позитивные прогнозы относительно украинского контрнаступления. На данный момент они также ошибочно полагают, что у Киева есть много способов переломить ситуацию на поле боя в свою сторону.Автор статьи отмечает, что Украина не соответствует критериям членства в альянсе, так как в украинском обществе все еще есть влиятельные элементы, чья приверженность демократическим нормам вызывает сомнения. Кроме того, Украина еще не выполнила условия стандартного Плана действий по вступлению в НАТО. Признавая этот факт, НАТО согласилась отказаться от этого критерия на своем ежегодном саммите прошлым летом, фактически изменив получение членства Украины с "двухэтапного процесса на одноэтапный". Снижение стандартов вступления в Альянс создало потенциально плохой прецедент на будущее, заключили в издании.

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украина, нато, новости, сша, владимир зеленский