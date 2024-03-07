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Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа
Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа - 07.03.2024, ПРАЙМ
Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа
Китай за январь-февраль 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 5,1% и 23,6% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:16+0300
2024-03-07T09:16+0300
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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Китай за январь-февраль 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 5,1% и 23,6% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. За отчетный период Китай импортировал 88,3 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 51,3 миллиарда долларов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем импорта природного газа по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 22,1 миллиона тонн на сумму 11,32 миллиарда долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 5,5%). Импорт угля за январь-февраль составил 74,51 миллиона тонн (рост на 22,9%) и обошелся Китаю в 7,93 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 5,1%). По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11% - до 564 миллиона тонн нефти, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%). -0-
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китай, нефть, импорт, новости
Энергетика, КИТАЙ, Нефть, импорт, Новости
09:16 07.03.2024
 
Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа

Китай в январе-феврале 2024 года нарастил импорт нефти на 5,1% и газа на 23,6%

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Китай за январь-февраль 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 5,1% и 23,6% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
За отчетный период Китай импортировал 88,3 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 51,3 миллиарда долларов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Объем импорта природного газа по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 22,1 миллиона тонн на сумму 11,32 миллиарда долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 5,5%).
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Импорт угля за январь-февраль составил 74,51 миллиона тонн (рост на 22,9%) и обошелся Китаю в 7,93 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 5,1%).
По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11% - до 564 миллиона тонн нефти, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%). -0-
 
ЭнергетикаКИТАЙНефтьимпортНовости
 
 
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