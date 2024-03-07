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Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США
Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США - 07.03.2024, ПРАЙМ
Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США
Производитель электромобилей Tesla выбыл из десятки самых дорогих компаний США после снижения стоимости его акций накануне, следует из данных торгов и портала... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:42+0300
2024-03-07T12:08+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla выбыл из десятки самых дорогих компаний США после снижения стоимости его акций накануне, следует из данных торгов и портала Companies Market Cap, подсчитывающего рыночную капитализацию компаний. Так, акции Tesla подешевели по итогам последних торгов на 2,32%, что привело к тому, что компания опустилась на одиннадцатую строчку в списке самых дорогих компаний США. На первом месте находится Microsoft, на втором Apple, на третьем Nvidia, четвертое место занимает Amazon. На пятом месте находится Alphabet, шестое занимает Meta*, седьмое - Berkshire Hathaway, восьмое Eli Lilly, а девятое - Broadcom. На десятом месте вместо Tesla теперь расположилась Visa. По данным портала, капитализация самой дорогой американской компании Microsoft составляет 2,987 триллиона долларов, а Tesla - 562,24 миллиарда долларов. "Спрос на электромобили замедляется на ключевых рынках, а китайский рынок перенасыщен и на нем наблюдаются более низкие цены", - прокомментировал порталу MarketWatch аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas). Кроме того, аналитики ожидают снижения прибыли компании в этом году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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сша, tesla, новости, авто
США, Tesla, Новости, Авто
11:42 07.03.2024 (обновлено: 12:08 07.03.2024)
 
Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США

Производитель электромобилей Tesla выбыл из десятки самых дорогих компаний США

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
© Unsplash/Austin Ramsey
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla выбыл из десятки самых дорогих компаний США после снижения стоимости его акций накануне, следует из данных торгов и портала Companies Market Cap, подсчитывающего рыночную капитализацию компаний.
Так, акции Tesla подешевели по итогам последних торгов на 2,32%, что привело к тому, что компания опустилась на одиннадцатую строчку в списке самых дорогих компаний США.
На первом месте находится Microsoft, на втором Apple, на третьем Nvidia, четвертое место занимает Amazon. На пятом месте находится Alphabet, шестое занимает Meta*, седьмое - Berkshire Hathaway, восьмое Eli Lilly, а девятое - Broadcom. На десятом месте вместо Tesla теперь расположилась Visa.
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По данным портала, капитализация самой дорогой американской компании Microsoft составляет 2,987 триллиона долларов, а Tesla - 562,24 миллиарда долларов.
"Спрос на электромобили замедляется на ключевых рынках, а китайский рынок перенасыщен и на нем наблюдаются более низкие цены", - прокомментировал порталу MarketWatch аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas).
Кроме того, аналитики ожидают снижения прибыли компании в этом году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
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