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WSJ: администрация Байдена поставляет оружие Израилю втайне от конгресса
WSJ: администрация Байдена поставляет оружие Израилю втайне от конгресса - 07.03.2024, ПРАЙМ
WSJ: администрация Байдена поставляет оружие Израилю втайне от конгресса
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила более 100 поставок оружия в Израиль с октября 2023 года, однако конгрессу передала информацию... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:00+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила более 100 поставок оружия в Израиль с октября 2023 года, однако конгрессу передала информацию всего о двух поставках, сообщает Wall Street Journal."Администрация организовала более 100 отдельных поставок оружия в Израиль, но официально уведомила конгресс только о двух поставках, осуществленных в рамках процесса крупных зарубежных продаж оружия", - рассказали изданию нынешние и бывшие американские чиновники.В газете отметили, что большинство поставок прошло через менее публичные механизмы, такие как получение вооружения из американских запасов и отправка оружия небольшими партиями, чтобы избежать уведомления Конгресса.Согласно изданию, крупные поставки должны передаваться изначально на рассмотрение законодателям, после чего информация публично расскрывается, однако в этом случае использовалось "чрезвычайное правило", благодаря которому проверку можно оизбежать.Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента, опровергает факт таких поставок оружия и отрицает отправку его небольшими партиями. С его слов, администрация следовала процедурам, определенным конгрессом, чтобы информировать своих членов.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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Вооружения, США, ИЗРАИЛЬ, оружие, поставки, Новости
WSJ: администрация Байдена поставляет оружие Израилю втайне от конгресса
WSJ: администрация Байдена одобрила более 100 поставок оружия Израилю втайне от конгресса
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила более 100 поставок оружия в Израиль с октября 2023 года, однако конгрессу передала информацию всего о двух поставках, сообщает Wall Street Journal.
"Администрация организовала более 100 отдельных поставок оружия в Израиль, но официально уведомила конгресс только о двух поставках, осуществленных в рамках процесса крупных зарубежных продаж оружия", - рассказали изданию нынешние и бывшие американские чиновники.
В газете отметили, что большинство поставок прошло через менее публичные механизмы, такие как получение вооружения из американских запасов и отправка оружия небольшими партиями, чтобы избежать уведомления Конгресса.
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Согласно изданию, крупные поставки должны передаваться изначально на рассмотрение законодателям, после чего информация публично расскрывается, однако в этом случае использовалось "чрезвычайное правило", благодаря которому проверку можно оизбежать.
Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента, опровергает факт таких поставок оружия и отрицает отправку его небольшими партиями. С его слов, администрация следовала процедурам, определенным конгрессом, чтобы информировать своих членов.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.