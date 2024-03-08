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США не ищут конфликта с Китаем, заявил Байден

США не ищут конфликта с Китаем, заявил Байден - 08.03.2024, ПРАЙМ

США не ищут конфликта с Китаем, заявил Байден

США не ищут конфликта Китаем и лучше подготовлены к тому, чтобы выиграть конкуренцию с ним или любой другой страной в 21 веке, заявил в четверг американский... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T06:11+0300

2024-03-08T06:11+0300

2024-03-08T06:11+0300

политика

джо байден

конфликт

конкуренция

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США не ищут конфликта Китаем и лучше подготовлены к тому, чтобы выиграть конкуренцию с ним или любой другой страной в 21 веке, заявил в четверг американский президент Джо Байден. "Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту. Кроме того, мы лучше подготовлены к конкуренции в 21 веке с Китаем или какой-либо другой страной", - сказал Байден, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны".

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джо байден, конфликт, конкуренция