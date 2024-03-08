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"Только об Украине". В конгрессе раскритиковали речь Байдена

"Только об Украине". В конгрессе раскритиковали речь Байдена - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Только об Украине". В конгрессе раскритиковали речь Байдена

Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл упрекнул американского лидера Джо Байдена, начавшего свое послание "О положении Союза", с Украины и не пока не затронул | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T06:16+0300

2024-03-08T06:16+0300

2024-03-08T06:16+0300

политика

конгресс сша

джо байден

критика

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл упрекнул американского лидера Джо Байдена, начавшего свое послание "О положении Союза", с Украины и не пока не затронул тему миграционного кризиса в США. "С самого начала своей речи Байден говорил об Украине и ничего (не сказал) о нашей широко открытой южной границе", - написал законодатель в соцсети Х. Байден посвятил первую часть выступления перед нацией "угрозе демократии" в США и мире, упомянув спецоперацию России. Он также заявил, что Киев не просит американских войск, там их нет и не будет.

https://1prime.ru/20240304/usa-845889780.html

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конгресс сша, джо байден, критика