https://1prime.ru/20240308/846087717.html
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи - 08.03.2024, ПРАЙМ
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи
Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T06:19+0300
2024-03-08T06:19+0300
2024-03-08T06:20+0300
политика
сша
байден
пентагон
порт
газа
гумпомощь
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. "Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он в ежегодном обращении к конгрессу. "Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден. Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые. "На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден. "Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце". Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.
https://1prime.ru/20240307/usa-846066090.html
сша
пентагон
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, байден, пентагон, порт, газа, гумпомощь
Политика, США, БАЙДЕН, Пентагон, порт, Газа, гумпомощь
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи
Байден приказал Пентагону построить порт в Газе для приема гумпомощи
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных.
"Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он в ежегодном обращении к конгрессу.
"Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден.
Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые.
WSJ: администрация Байдена поставляет оружие Израилю втайне от конгресса
"На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден.
"Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце".
Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.