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Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи - 08.03.2024, ПРАЙМ
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи
Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T06:19+0300
2024-03-08T06:20+0300
политика
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байден
пентагон
порт
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. "Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он в ежегодном обращении к конгрессу. "Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден. Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые. "На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден. "Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце". Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.
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сша, байден, пентагон, порт, газа, гумпомощь
Политика, США, БАЙДЕН, Пентагон, порт, Газа, гумпомощь
06:19 08.03.2024 (обновлено: 06:20 08.03.2024)
 
Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи

Байден приказал Пентагону построить порт в Газе для приема гумпомощи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных.
"Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он в ежегодном обращении к конгрессу.
"Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден.
Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые.
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"На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден.
"Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце".
Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.
 
ПолитикаСШАБАЙДЕНПентагонпортГазагумпомощь
 
 
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