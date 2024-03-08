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Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи

Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи - 08.03.2024, ПРАЙМ

Байден приказал построить порт в Газе для приема гумпомощи

Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T06:19+0300

2024-03-08T06:19+0300

2024-03-08T06:20+0300

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. "Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он в ежегодном обращении к конгрессу. "Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден. Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые. "На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден. "Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце". Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.

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сша, байден, пентагон, порт, газа, гумпомощь