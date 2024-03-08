https://1prime.ru/20240308/846087888.html

Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу

Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу - 08.03.2024, ПРАЙМ

Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу

Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T07:09+0300

2024-03-08T07:09+0300

2024-03-08T07:18+0300

экономика

сша

джо байден

конгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти всего остального мира. "Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года - это рекорд", - сказал Байден, выступая в Конгрессе. Его выступление транслировали все ведущие американские телеканалы. Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

https://1prime.ru/20240307/846081267.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, конгресс