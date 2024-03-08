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Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу - 08.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу
Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу - 08.03.2024, ПРАЙМ
Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу
Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T07:09+0300
2024-03-08T07:18+0300
экономика
сша
джо байден
конгресс
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти всего остального мира. "Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года - это рекорд", - сказал Байден, выступая в Конгрессе. Его выступление транслировали все ведущие американские телеканалы. Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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сша, джо байден, конгресс
Экономика, США, Джо Байден, конгресс
07:09 08.03.2024 (обновлено: 07:18 08.03.2024)
 
Экономике США завидует весь мир, заявил Байден в обращении к конгрессу

Байден в обращении к конгрессу заявил, что экономике США завидует весь мир

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти всего остального мира.
"Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года - это рекорд", - сказал Байден, выступая в Конгрессе. Его выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США
Вчера, 20:01
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
 
ЭкономикаСШАДжо Байденконгресс
 
 
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