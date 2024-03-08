https://1prime.ru/20240308/846088474.html

Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"

Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - 08.03.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"

Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T07:32+0300

2024-03-08T07:32+0300

2024-03-08T07:32+0300

политика

сша

дональд трамп

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом. "Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.

https://1prime.ru/20240307/846045889.html

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сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин