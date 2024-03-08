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Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - 08.03.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T07:32+0300
2024-03-08T07:32+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом. "Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
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сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
07:32 08.03.2024
 
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"

Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина, Си Цзиньпина и любого другого лидера"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину.
Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом.
"Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Дело не в Трампе". В США объяснили, почему страна столкнулась с кризисом
Вчера, 09:48
Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир Путин
 
 
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