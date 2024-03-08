https://1prime.ru/20240308/846089062.html
Байден пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами
Байден пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами - 08.03.2024, ПРАЙМ
Байден пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами
Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T07:57+0300
2024-03-08T07:57+0300
2024-03-08T07:57+0300
джо байден
лекарства
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МОСКВА, 8 марта - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами. Президент предпринимает шаги, чтобы снизить цену на базовые препараты, такие как инсулин, и убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии хотят отменить социальные программы, предусматривающие удешевление лекарств. Аргументом Байдена является более низкая, чем в США, стоимость тех же препаратов в Канаде и других странах. "У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…" - заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась. "… Извините, хотя даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле). Возьмите с собой рецепты, и я обещаю вам, что достану лекарства за 40% от цены, что вы платите сейчас. Тот же производитель, тот же препарат, то же место", - заявил Байден.
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джо байден, лекарства
Байден пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами
МОСКВА, 8 марта - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами.
Президент предпринимает шаги, чтобы снизить цену на базовые препараты, такие как инсулин, и убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии хотят отменить социальные программы, предусматривающие удешевление лекарств. Аргументом Байдена является более низкая, чем в США, стоимость тех же препаратов в Канаде и других странах.
"У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…" - заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась.
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"… Извините, хотя даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле). Возьмите с собой рецепты, и я обещаю вам, что достану лекарства за 40% от цены, что вы платите сейчас. Тот же производитель, тот же препарат, то же место", - заявил Байден.