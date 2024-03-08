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"Обороняться невозможно". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове

"Обороняться невозможно". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Обороняться невозможно". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове

Постепенное отступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может привести к потере Харькова. Такое мнение в беседе с журналисткой Натальей Власовой высказал... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:24+0300

2024-03-08T08:24+0300

2024-03-08T08:25+0300

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Постепенное отступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может привести к потере Харькова. Такое мнение в беседе с журналисткой Натальей Власовой высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом пишет РИА Новости.По его утверждению, в "ближайшие месяцы <...> Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да". "Если мы (Украина - прим. ред.) не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши вооруженные силы будут вынуждены весь этот год отступать", — добавил политолог.При этом Бортник констатировал, что армия России в разы превосходит украинскую и по численности личного состава, и по оснащенности всеми видами оружия. Обороняться против такой силы невозможно, подчеркнул политолог.В феврале ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Во вторник Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России заявил, что российская армия не позволила ВСУ закрепиться на новых оборонительных рубежах и продолжает теснить противника в западном направлении.

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украина, всу, харьков, россия