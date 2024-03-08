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Карлсон назвал Байдена жестким и злобным демагогом
Карлсон назвал Байдена жестким и злобным демагогом - 08.03.2024, ПРАЙМ
Карлсон назвал Байдена жестким и злобным демагогом
Журналист Такер Карлсон назвал выступившего в конгрессе с посланием "О положении союза" президента США Джо Байдена жестким и злобным демагогом, а саму речь... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T08:59+0300
2024-03-08T08:59+0300
2024-03-08T08:59+0300
политика
джо байден
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон назвал выступившего в конгрессе с посланием "О положении союза" президента США Джо Байдена жестким и злобным демагогом, а саму речь посчитал самой мрачной и неамериканской. Об этом Карлсон заявил во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X."Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", — сказал он. Карлсон также отметил, что Байден — "жесткий и злобный демагог". Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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джо байден, такер карлсон
Политика, Джо Байден, Такер Карлсон
Карлсон назвал Байдена жестким и злобным демагогом
Карлсон: выступление Байдена в конгрессе США было самой мрачной и неамериканской речью
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон назвал выступившего в конгрессе с посланием "О положении союза" президента США Джо Байдена жестким и злобным демагогом, а саму речь посчитал самой мрачной и неамериканской. Об этом Карлсон заявил во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X.
"Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", — сказал он.
Карлсон также отметил, что Байден — "жесткий и злобный демагог".
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Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.