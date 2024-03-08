https://1prime.ru/20240308/846091091.html

"Чихуахуа гавкает". Макрон разозлил американцев обещанием по Украине

"Чихуахуа гавкает". Макрон разозлил американцев обещанием по Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Чихуахуа гавкает". Макрон разозлил американцев обещанием по Украине

Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Украины вызвало шквал критики в адрес президента Франции со стороны читателей... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T09:11+0300

2024-03-08T09:11+0300

2024-03-08T09:13+0300

сша

эммануэль макрон

украина

критика

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Украины вызвало шквал критики в адрес президента Франции со стороны читателей американского журнала Newsweek.Телеканал BFMTV ранее привел высказывание главы Пятой республики о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины в конфликте с Российской Федерацией.Пользователь с ником Nicholas Heydenrych дал такую оценку высказыванию Макрона: "Чихуахуа гавкает на торнадо"Пользователь DrRiki по этому поводу дал совет президенту Франции: "Макрон, прежде, чем пошлешь французских солдат на Украину, напомни им, чтобы в последний раз попрощались со своими семьями — они пойдут на войну, а не на привычные учения НАТО".А комментатор Mike De Bruxelles пошел в своих рекомендациях дальше, заодно дав совет и супруге президента: "Микрон и его мама, извините, жена <...> должны уйти из политики и заняться тем, чем они занимались до этого. Играть в русскую рулетку с Путиным — это не для них".Пользователь Leah, со своей стороны, по случаю напомнил о безысходном положении Украины: "Украине повезет, если она сохранит хотя бы половину от изначальных размеров, когда конфликт уляжется".Не обошлось и без упреков Макрона в трусости: "Макрон боится даже встретиться с французскими фермерами, но при этом имеет смелость отправлять чужих детей погибать на поле боя или в ядерной войне", - написал USDeclines2024.При этом пользователь с ником Kukusru просто скромно предупредил главу Франции: "Макрон должен хорошо понимать, что его солдат сотрут с лица земли, как только он пошлет их против России".Эммануэль Макрон в конце февраля сделал резонансное заявление об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Французский лидер добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Подвергшись резкой критике за указанные высказывания, Макрон отметил, что все его слова об украинском конфликте были тщательно обдуманы. Вместе с тем руководство ряда государств Европы заявило, что не собираются отправлять свои войска на Украину. При этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://1prime.ru/20240308/846085696.html

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сша, эммануэль макрон, украина, критика