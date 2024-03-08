https://1prime.ru/20240308/846091309.html
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего - 08.03.2024, ПРАЙМ
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T09:19+0300
2024-03-08T09:19+0300
2024-03-08T09:19+0300
политика
джо байден
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза". По словам Байдена, "Украина может остановить Путина" с помощью американской поддержки. Он также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву. "Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильна как никогда". Нет, это не так... Это бред сумасшедшего", — заявил Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в соцсети X. По мнению Карлсона, Байден быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, так как это отправка миллиардов долларов на Украину. Журналист отметил, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для Байдена. Карлсон добавил, что в качестве приоритета из уст Байдена не прозвучали ни прекращение вторжения в США наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге страны, ни деградирующая экономика, которую жители видят каждый день, ни разрушающиеся школы, школы, "где дети вообще не могут читать". Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
https://1prime.ru/20240308/846086694.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7eb24aa3330f4a8729d198e0b2cda950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, такер карлсон
Политика, Джо Байден, Такер Карлсон
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Карлсон назвал слова Байдена об Украине в ходе выступления в конгрессе бредом сумасшедшего
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза".
По словам Байдена, "Украина может остановить Путина" с помощью американской поддержки. Он также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.
"Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильна как никогда". Нет, это не так... Это бред сумасшедшего", — заявил Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в соцсети X.
По мнению Карлсона, Байден быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, так как это отправка миллиардов долларов на Украину. Журналист отметил, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для Байдена.
Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину
Карлсон добавил, что в качестве приоритета из уст Байдена не прозвучали ни прекращение вторжения в США наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге страны, ни деградирующая экономика, которую жители видят каждый день, ни разрушающиеся школы, школы, "где дети вообще не могут читать".
Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.