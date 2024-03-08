https://1prime.ru/20240308/846091309.html

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего - 08.03.2024, ПРАЙМ

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T09:19+0300

2024-03-08T09:19+0300

2024-03-08T09:19+0300

политика

джо байден

такер карлсон

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза". По словам Байдена, "Украина может остановить Путина" с помощью американской поддержки. Он также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву. "Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильна как никогда". Нет, это не так... Это бред сумасшедшего", — заявил Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в соцсети X. По мнению Карлсона, Байден быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, так как это отправка миллиардов долларов на Украину. Журналист отметил, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для Байдена. Карлсон добавил, что в качестве приоритета из уст Байдена не прозвучали ни прекращение вторжения в США наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге страны, ни деградирующая экономика, которую жители видят каждый день, ни разрушающиеся школы, школы, "где дети вообще не могут читать". Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.

https://1prime.ru/20240308/846086694.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, такер карлсон