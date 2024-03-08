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Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего - 08.03.2024, ПРАЙМ
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T09:19+0300
2024-03-08T09:19+0300
политика
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза". По словам Байдена, "Украина может остановить Путина" с помощью американской поддержки. Он также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву. "Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильна как никогда". Нет, это не так... Это бред сумасшедшего", — заявил Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в соцсети X. По мнению Карлсона, Байден быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, так как это отправка миллиардов долларов на Украину. Журналист отметил, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для Байдена. Карлсон добавил, что в качестве приоритета из уст Байдена не прозвучали ни прекращение вторжения в США наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге страны, ни деградирующая экономика, которую жители видят каждый день, ни разрушающиеся школы, школы, "где дети вообще не могут читать". Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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джо байден, такер карлсон
Политика, Джо Байден, Такер Карлсон
09:19 08.03.2024
 
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Карлсон назвал слова Байдена об Украине в ходе выступления в конгрессе бредом сумасшедшего

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине, сказанные им в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза".
По словам Байдена, "Украина может остановить Путина" с помощью американской поддержки. Он также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.
"Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильна как никогда". Нет, это не так... Это бред сумасшедшего", — заявил Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в соцсети X.
По мнению Карлсона, Байден быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, так как это отправка миллиардов долларов на Украину. Журналист отметил, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для Байдена.
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Карлсон добавил, что в качестве приоритета из уст Байдена не прозвучали ни прекращение вторжения в США наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге страны, ни деградирующая экономика, которую жители видят каждый день, ни разрушающиеся школы, школы, "где дети вообще не могут читать".
Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
 
ПолитикаДжо БайденТакер Карлсон
 
 
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