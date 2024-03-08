https://1prime.ru/20240308/846091668.html

"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине

"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине

Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил в беседе с изданием Svenska Dagbladet экс- главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T09:34+0300

2024-03-08T09:34+0300

2024-03-08T09:35+0300

спецоперация на украине

украина

миф

мнение

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил в беседе с изданием Svenska Dagbladet экс- главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт.В частности, он отметил: "Я не вижу военного решения конфликта. <…> Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев".Вместе с тем Хедерстедт обратил внимание на высокие темпы развития оборонно-промышленного комплекса России. По его выражению, Украина не смогла бы с ним соперничать, даже если бы Запад троекратно нарастил свою помощь Киеву.Как заявил экс-главком, "Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тысяч мобилизованных солдат на линии фронта".Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.

https://1prime.ru/20240307/sweden-846052349.html

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украина, миф, мнение