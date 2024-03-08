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"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240308/846091668.html
"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине
"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине
Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил в беседе с изданием Svenska Dagbladet экс- главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T09:34+0300
2024-03-08T09:35+0300
спецоперация на украине
украина
миф
мнение
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил в беседе с изданием Svenska Dagbladet экс- главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт.В частности, он отметил: "Я не вижу военного решения конфликта. &lt;…&gt; Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев".Вместе с тем Хедерстедт обратил внимание на высокие темпы развития оборонно-промышленного комплекса России. По его выражению, Украина не смогла бы с ним соперничать, даже если бы Запад троекратно нарастил свою помощь Киеву.Как заявил экс-главком, "Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тысяч мобилизованных солдат на линии фронта".Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.
https://1prime.ru/20240307/sweden-846052349.html
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украина, миф, мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Миф, мнение
09:34 08.03.2024 (обновлено: 09:35 08.03.2024)
 
"Есть миф". На Западе опровергли популярное заблуждение об Украине

Экс-главком Швеции: военного решения конфликта на Украине не существует

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© fotolia.com / byggarn.se
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил в беседе с изданием Svenska Dagbladet экс- главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт.
В частности, он отметил: "Я не вижу военного решения конфликта. <…> Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев".
Вместе с тем Хедерстедт обратил внимание на высокие темпы развития оборонно-промышленного комплекса России. По его выражению, Украина не смогла бы с ним соперничать, даже если бы Запад троекратно нарастил свою помощь Киеву.
Как заявил экс-главком, "Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тысяч мобилизованных солдат на линии фронта".
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Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Вчера, 11:41
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.
 
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