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"Октябрьский сюрприз". В США призвали создать "Новую Украину"

"Октябрьский сюрприз". В США призвали создать "Новую Украину" - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Октябрьский сюрприз". В США призвали создать "Новую Украину"

Украинскому руководству следует формально признать территориальные изменения. "Мягкий раздел" страны уже произошел де-факто, поэтому провозглашение так... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T10:10+0300

2024-03-08T10:10+0300

2024-03-08T10:14+0300

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украинскому руководству следует формально признать территориальные изменения. "Мягкий раздел" страны уже произошел де-факто, поэтому провозглашение так называемой Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре, утверждает в статье для The American Spectator обозреватель Самир Тата."Чем закончится украинский конфликт? А что, если Октябрьским сюрпризом? Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет расформирована, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего ее правительства при поддержке высшего военного командования страны", - предполагает автор.По его мнению, границы Новой Украины де-юре будут совпадать с территорией, находящейся сегодня под фактическим административным контролем Киева."Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (то есть этнически, лингвистически и культурно), и будет иметь ясно определенные и защищаемые границы. Соответственно, Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы выйти из сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО", - считает Тата.Он пишет, что в настоящий момент среди "тройки" – то есть Рады, президента и высшего военного командования - разворачивается политический процесс адаптации к новой реальности. Поэтому, по мнению обозревателя, может назревать так называемый "октябрьский сюрприз" - одностороннее провозглашение Новой Украины, которое будет отражать консенсус, достигнутый этой "тройкой".Поскольку Крым и "стратегически важные части" Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей сегодня находятся под контролем Российской Федерации, одностороннее объявление об уменьшении размеров Новой Украины, как полагает автор, "вряд ли встретит возражения со стороны России".В статье упоминается служебный отчет МВФ по Украине за 2015 год, который содержит такой пассаж: "Расхождения между востоком и остальной частью Украины, по-видимому, отражают ограниченность прямых межрегиональных связей". Также в отчете МВФ подчеркивается, что именно западная Украина получила основную выгоду от отмены пошлин Евросоюза.Из этого Тата делает вывод, что с экономической точки зрения остальной части Украины было лучше без восточной Украины уже в 2015 году, а к сегодняшнему дню экономические связи между двумя украинскими регионами вообще сошли на нет."Таким образом, можно утверждать, что "мягкий раздел" Украины уже стал реальностью де-факто, поэтому провозглашение Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре", - заключает автор.

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сша, украина, изменения