https://1prime.ru/20240308/846092988.html

Украинские военные неправильно используют танки Abrams, заявили в США

Украинские военные неправильно используют танки Abrams, заявили в США - 08.03.2024, ПРАЙМ

Украинские военные неправильно используют танки Abrams, заявили в США

ВСУ неправильно применяют американские танки Abrams в зоне боевых действия, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T11:07+0300

2024-03-08T11:07+0300

2024-03-08T11:07+0300

спецоперация на украине

танки abrams

всу

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. ВСУ неправильно применяют американские танки Abrams в зоне боевых действия, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, уничтоженными танками Abrams управляли украинские солдаты, "которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом". Риттер считает, что Abrams, как и любое другое вооружение, не может стать волшебной палочкой для ВСУ. Он отметил, что сейчас украинская армия находится в состоянии коллапса и не сможет остановить российские войска, даже используя западную технику."Украинская армия сейчас находится в состоянии разрушения, упадка, коллапса, и поэтому мы не увидим, что какие-либо вооружения использовались не на пределе своих возможностей. Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах. Мы ничего не сделаем, чтобы остановить российское военное наступление", - сказал Риттер.Ранее российские подразделения уничтожили на авдеевском направлении очередной танк Abrams. Об этом сообщило Минобороны России. По данным из сводок ведомства, это уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240307/846071445.html

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танки abrams, всу