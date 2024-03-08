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Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - 08.03.2024, ПРАЙМ
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе является "мезозойским постмодерном", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:19+0300
2024-03-08T11:19+0300
политика
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе является "мезозойским постмодерном", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Кроме того, комментируя оговорку Байдена, что за дешевыми лекарствами можно ехать в Москву, Захарова порекомендовала консульскому департаменту МИД РФ добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".
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мария захарова, джо байден
Политика, Мария Захарова, Джо Байден
11:19 08.03.2024
 
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе США мезозойским постмодерном

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе является "мезозойским постмодерном", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Кроме того, комментируя оговорку Байдена, что за дешевыми лекарствами можно ехать в Москву, Захарова порекомендовала консульскому департаменту МИД РФ добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".
 
ПолитикаМария ЗахароваДжо Байден
 
 
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