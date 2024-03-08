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Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - 08.03.2024, ПРАЙМ

Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе является "мезозойским постмодерном", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T11:19+0300

2024-03-08T11:19+0300

2024-03-08T11:19+0300

политика

мария захарова

джо байден

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе является "мезозойским постмодерном", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Кроме того, комментируя оговорку Байдена, что за дешевыми лекарствами можно ехать в Москву, Захарова порекомендовала консульскому департаменту МИД РФ добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".

https://1prime.ru/20240307/mid-846060142.html

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мария захарова, джо байден